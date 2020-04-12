قرار جديد من ريال مدريد بشأن لوكا يوفيتش

أشارت تقارير صحفية نقلا عن مصادر في ريال مدريد أنه لن يستغني عن لوكا يوفيتش الذي يعتبره ضمن المشروع الرياضي للنادي في المستقبل.

وأثار الصربي البالغ عمره 22 عاما الكثير من الجدل الشهر الماضي بعد توجيه شرطة بلاده له اتهامات بخرق الحجر الصحي المفروض عليه لمدة 28 يوما.

وأعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش حالة الطوارئ في البلاد لاحتواء فيروس كورونا ومن ضمن الاجراءات فرض حجر صحي لمدة 28 يوما على المواطنين القادمين من دول أوروبية تفشى بها الوباء ومن بينها إسبانيا.

وذكرت وسائل إعلام صربية أن المهاجم الدولي عاد إلى بلاده قادما من مدريد الشهر الماضي لزيارة صديقته عقب إيقاف الليغا ما أثار ضده انتقادات في بلغراد ومدريد.

وذكرت صحيفة AS الإسبانية أن ريال مدريد فضل الصمت لكن الصحيفة عبر مصادرها أكدت أن النادي الملكي لا ينوي التفريط في المهاجم الشاب وأزال أي شك بشأن مستقبله.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في ريال مدريد قولها "لوكا في سن مثالية لينمو كلاعب كرة قدم وكشخص، وقع عقدًا حتى 2025 ونحن نعتمد عليه ، ولم يفعل شيئًا دون علم ريال مدريد وأبلغ الشرطة المحلية في بلده بوصوله ، لكن الأمر حدثت فيه مبالغة كبيرة.

"الموسم الأول دائما صعب على أي لاعب حتى يتكيف مع دولة ولغة وثقافة جديدة ، لكننا نعرف إمكاناته ولا أحد يشك في إمكانياته هنا".

وانضم المهاجم الصربي إلى ريال مدريد في يوليو/تموز 2019 مقابل 60 مليون يورو من اينتراخت فرانكفورت الألماني وهذا مبلغ يبدو الآن باهظًا بسبب ضعف قدراته التهديفية حيث سجل هدفين فقط هذا الموسم (واحد ضد ليغانيس والآخر في بامبلونا ضد أوساسونا) وشارك في 766 دقيقة من 3360 ممكنة.

وانخفض سعره على موقع "ترانسفيرماركت" إلى النصف ليبلغ 32 مليون يورو لكن ريال مدريد يصر على إعادة تأكيد ثقته: "يمكنك عمل قائمة باللاعبين الذين بدوا في سن 21 أو 22 بشكل سيىء ثم أصبحوا بين أفضل عشرة لاعبين في العالم وعمره 25 عاما".

لا ينبغي أن ننسى أن يوفيتش سجل 27 هدفًا في 48 مباراة موسم 2018-19 مع إينتراخت فرانكفورت ولا يوجد لاعب في سنه يفعل ذلك باستثناء النرويغي إيرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند.

وينتظر ريال مدريد للصيف ليحدد مصير ماريانو دياز ولا ينوي التعاقد مع مهاجم جديد في ظل تمسك دورتموند بهالاند لذلك سيبقي على يوفيتش.

ولا يزال لوكا موجودا في بلغراد ويتدرب مع مدرب شخصي للحفاظ على لياقته البدنية وفي انتظار تلقي أخبار من مدريد عندما تقترب نهاية الحجر الصحي وتخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا سواء في صربيا أو إسبانيا لكن لا شك أن ريال مدريد سيمنحه فرصة ثانية.