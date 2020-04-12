تعطل عملية تعافي هازارد بسبب إصابة طبيبه بفيروس كورونا

كشف إيدين هازارد لاعب وسط ريال مدريد وقائد بلجيكا عن معاناته من زيادة الوزن خلال العزل المنزلي بسبب فيروس كورونا في إسبانيا، مؤكدا أنه سيتم الحكم على مستواه مع النادي الملكي في موسمه الثاني مع النادي.

وانتقل هازارد إلى ريال مدريد الصيف الماضي قادما من تشيلسي بعقد لمدة 5 سنوات في صفقة ضخمة بلغت 100 مليون يورو (113.34 مليون دولار).

وقال هازارد لقناة RTBF البلجيكية إنه يعاني مع عائلته من الحجر المنزلي خاصة وأنه لم يتعاف بعد من إصابته في الكاحل نظرا لأن طبيبه أصيب بفيروس كورونا ولا يغادر منزله أيضا.

وعن مدى حفاظه على وزنه خلال فترة العزل المنزلي وقلة التدريبات قال هازارد: "الأمر معقد للغاية لكني أحاول ألا آكل كثيرا، أحاول ألا أذهب إلى الثلاجة بحثا عن الطعام خاصة الكعك، لكن هذا ليس سهلا".

واعترف هازارد بأنه تعرض للانتقاد منذ وصوله إلى مدريد بسبب وزنه الزائد، لكنه قال: "أعمل مع مدرب اللياقة البدنية عبر الإنترنت. ولم يعد بإمكانه القدوم إلى هنا لأنه أصيب بفيروس كورونا وعليه البقاء في المنزل".

وأردف "بدأنا قبل 10 أيام ، لكنه يرسل لي مقاطع فيديو من المنزل. أنا أعمل على تقوية كاحلي وأنا أفعل ما بوسعي في المنزل".

وبينما يقضي عدد من اللاعبين وقت فراغهم في العمل والتدريب مع أطفالهم على مهارات كرة القدم نجد هازارد يبذل قصارى جهده على الرغم من إصابته قائلا: "لا أستطيع تعليمهم الكثير. في ظل إصابتي لكني أحاول تحسين الوضع قليلا على أي حال".

وكان ريال مدريد ينتظر من هازارد أن يتمكن من تعويض رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس لكن الإصابات جعلته يخوض عددا قليلا من المباريات ويسجل عددا أقل من الأهداف.

وغاب هازارد (29 عاما) فترة غياب طويلة بعدما أصيب خلال الهزيمة 0/1 أمام ليفانتي في الليغا في فبراير/شباط الماضي.

كما غاب اللاعب البلجيكي حوالي 3 أشهر بسبب إصابة أخرى في الكاحل وكان يخوض مباراته الثانية فقط منذ العودة.