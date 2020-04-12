والدة نيمار مثيرة للجدل دائما.. من هي نادين جونكالفيز التي ارتبطت بشاب يصغرها بـ22 عاما؟

خطفت نادين جونكالفيز، البالغة من العمر 53 عاما، وهي والدة نجم كرة القدم البرازيلي نيمار دا سيلفا، الأضواء وتصدرت جميع المواقع والصحف الأوروبية والعالمية، بعد الصورة التي نشرتها وكشفت من خلالها عن علاقة عاطفية غريبة ارتبطت فيها مع شاب أصغر من نيمار.

فقد نشرت نادين جونكالفيز صورة لها مع صديقها العاطفي الجديد عارض الأزياء "تياغو راموس"، البالغ من العمر 22 عاما، أي أنه يصغر نيمار بما يقرب من 6 سنوات، كما أنه أصغر من نادين جونكالفيز نفسها بـ31 عاما.

واشتهرت نادين جونكالفيز، والدة نيمار، بالعديد من المواقف والتصريحات التي أثارت الجدل، قبل علاقتها العاطفية الأخيرة.

وانفصلت نادين جونكالفيز عن زوجها السابق "فاغنر ريبيرو"، والد نيمار، عام 2016، عقب زواج استمر 25 عاما.

وتعود أسباب الطلاق بين نادين جونكالفيز وفاغنر ريبيرو إلى دخول الطرفين في خلاف تجاري حاد وصل بهما إلى المحاكم، وذلك في فبراير 2016، وهو نفس العام الذي شهد طلاقهما.

وبحسب نادين جونكالفيز، خلال شهادتها أمام المحكمة في إسبانيا، حيث كانت تقيم إلى جوار نيمار، أثناء احترافه في ناديه السابق برشلونة، قالت إنها تعرضت لعملية خداع من جانب زوجها السابق، حيث قامت بالتوقيع له على مستندات تجارية بناء على ثقتها فيه، دون أن تعلم أنه يخطط لخداعها.

واشتهرت نادين جونكالفيز أيضا بأنها مصدر المعلومات المسربة عن نيمار، حيث عمدت خلال الماضي لتسريب معلومات حول ابنها، سواء كانت تتعلق بمشواره كلاعب كرة قدم محترف، أو عن حياته الشخصية، حيث وصفتها بعض التقارير بأنها "ملكة الشائعات".

وفي مايو 2018، أدلت نادين جونكالفيز بتصريحات مثيرة للجدل لصحيفة "ABC" الإسبانية، حيث أكدت أنها غير راضية عن انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان، والطريقة التي يتم التعامل من خلالها مع نيمار في ناديه الفرنسي، وقالت إنها تشجع نيمار على الانتقال إلى نادي ريال مدريد الإسباني، حيث توقعت أن يلقى هناك المعاملة التي يستحقها كلاعب مميز.

والصيف الماضي أثارت نادين جونكالفيز الجدل من جديد، بعد أن طالبت نيمار بالصفح عن عارضة الأزياء البرازيلية ناجيلا ترنيدادي، التي اتهمته باغتصابها في أحد الفنادق في العاصمة الفرنسية باريس في مايو 2018.

وكانت الشرطة البرازيلية قد أوصت بعدم توجيه أي اتهام للنجم نيمار، فيما يتعلق باغتصاب ناجيلا ترنيدادي، التي زعمت أن نيمار مارس معها العلاقة الحميمة رغما عنها في فندق في باريس، في الوقت الذي نفى فيه نيمار تلك الاتهامات، وأكد تعرضه للخداع والابتزاز.

ودعت جونكالفيز ابنها نيمار، عبر منشور على موقعها الشخصي على "إنستغرام"، للعفو عن ترنيدادي، وعدم اتخاذ أي إجراء قانوني ضدها، بعد إسقاط الاتهامات عنه في قضية الاغتصاب.

ونشرت جونكالفيز صورة لها مع نيمار وشقيقته رافاييلا، وطلبت منه الصفح عن ترنيدادي، والعودة إلى التعاليم الدينية السمحة التي تدفع الإنسان نحو المغفرة.