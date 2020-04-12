صحيفة تكشف تشكيلة ريال مدريد للموسم المقبل (صورة)

كشفت صحيفة "أس" الإسبانية تشكيلة نادي ريال مدريد للموسم المقبل 2020/2021.

ووفقا للصحيفة المقربة من ريال مدريد، فإن تشكيلة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للنادي الملكي، ستضم لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا، الذي يلعب حاليا لمانشستر يونايتد الإنجليزي.

كما يتواجد المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، اللاعب الحالي لبروسيا دورتموند الألماني.

ولا يوجد تغيير يذكر على مركزي حراسة المرمى والدفاع، حيث يتواجد البلجيكي تيبو كورتوا، وأمامه الرباعي داني كارفاخال، وسيرجيو راموس، ورافائيل فاران، وفيرلاند ميندي.

أما في خط الوسط فيتواجد بول بوغبا إلى جانب الألماني توني كروس، والبرازيلي كاسيميرو.

وفي خط الهجوم يتواجد هالاند مع البلجيكي إدين هازارد، والبرازيلي فينيسيوس جونيور.

وسعى ريال مدريد للتعاقد مع بوغبا في السوق الصيفي الماضي، لكن كل محاولات النادي الملكي باءت بالفشل، بسبب رفض مانشستر يونايتد التقليل من سعر اللاعب، حيث تردد أنه طلب 180 مليون يورو.

ويسعى ريال مدريد لإتمام الصفقة الصيف المقبل، مستغلا بقاء موسم وحيد للاعب الفرنسي مع مانشستر يونايتد، حيث ينتهي عقده في يونيو 2021.

كما يأمل فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد في إقناع بروسيا دورتموند ببيع هالاند، الذي انضم لأسود فيستفاليا في السوق الشتوي الماضي من ريد بول سالزبورغ النمساوي.

وشارك هالاند، البالغ من العمر 19 عاما، الموسم الحالي في 33 مباراة، سجل فيها 40 هدفا وصنع 9، علما أن عقده مع بروسيا دورتموند ينتهي في يونيو 2024.

وفيما يلي تشكيلة ريال مدريد للموسم المقبل، بحسب صحيفة "أس":

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: فيرلاند ميندي، رفائيل فاران، سيرجيو راموس، داني كارفاخال.

الوسط: بول بوغبا، كاسيميرو، توني كروس.

الهجوم: إدين هازارد، إيرلينغ هالاند، فينيسيوس جونيور.