تفاصيل خطة تعاقدات نادي برشلونة.. نجم بايرن ميونخ يدخل الصورة خوفا من فشل صفقتي نيمار ومارتينيز

كشفت تقارير صحفية إسبانية تفاصيل خطة نادي برشلونة الإسباني في دعم صفوفه، بنهاية الموسم الجاري، وذلك في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وترغب إدارة برشلونة في تعزيز صفوف البلوغرانا بنجوم مميزين، خاصة مع النقص الذي يعاني منه في العديد من المراكز، وتقدّم أعمار عدد من نجوم الفريق الكبار، وعلى رأسهم جيرارد بيكيه في الدفاع، وبوسكيتس وإيفان راكيتيتش وفيدال في الوسط، وأخيرا الأوروغوياني لويس سواريز في الهجوم.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إن خيارات دعم خط دفاع برشلونة تضم كلا من الفرنسي إميريك لابورت، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، ولويز فيليبي لاعب لاتسيو الإيطالي، وأوباميكانو لاعب لايبزيغ الألماني، وأخيرا دييغو كارلوس، مدافع إشبيلية الإسباني.

وأشارت إلى أن فرص استمرار الفرنسي صامويل أومتيتي برفقة برشلونة أصبحت ضعيفة للغاية، وسوف يكون دعم دفاعات الفريق بصفة مميزة حافزا لإدارة النادي كي تبيع أومتيتي، وتستفيد من المقابل المادي للصفقة.

وحول الخيارات في خط الوسط، خاصة لاعب الوسط المدافع، قالت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأحد، إن الترشيحات تقتصر على لاعبين فقط، هما الإسباني فابيان رويز، نجم نابولي الإيطالي، وندومبلي نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

أما على الصعيد الهجومي، فإن التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، والبرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، يمثل أولوية لإدارة برشلونة في الموسم المقبل.

فيما أشارت تقارير، إلى أن مانشستر سيتي أصبح الأقرب للتعاقد مع مارتينيز هذا الصيف نظرا لاستعداده لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده البالغ 97.5 مليون جنيه إسترليني، وفقا لصحيفة "صن" البريطانية.

من جانبها، قالت صحيفة "سبورت" إن الفرنسي كينغسلي كومان، نجم هجوم بايرن ميونخ الألماني يُعتبر هو الخطة "ب" لإدارة برشلونة، حال فشل التعاقد مع مارتينيز أو نيمار في الموسم المقبل.

ولعب كومان، 23 عاما، مع بايرن ميونخ 24 مباراة هذا الموسم، أحرز خلالها 5 أهداف وصنع مثلها.

وأشارت الصحيفة، المقربة من إدارة البارسا، إلى أن كومان سيكون خيارا مناسبا للأوضاع المالية الصعبة التي يعاني منها برشلونة، حيث يبلغ سعره حاليا 40 مليون يورو.