تقرير: ريال مدريد يبحث عن بدائل أخرى بعد صدمة كامافينغا

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية التطورات الأخيرة في مفاوضات ريال مدريد الإسباني مع رين الفرنسي، للحصول على خدمات لاعبه الشاب إدواردو كامافينغا.

ووضع الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، الشاب البالغ من العمر 17 عاما، على رأس أولوياته في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، كونه يرى أن كامافينغا يمثل مستقبل خط الوسط في الميرينغي على المدى البعيد.

وقالت "ماركا"، في تقرير نشرته، اليوم الأحد، إن كامافينغا يريد الانتقال إلى ريال مدريد، ولكن أسرته ترى أنه من الأفضل أن يستمر برفقة رين الفرنسي لفترة أخرى كي يكتسب الثقة والمزيد من الخبرات قبل أن يتخذ خطوة غير محسوبة بالرحيل إلى ريال مدريد في هذه السن الصغيرة، خاصة أنه يشارك أساسيا مع ناديه، ومن المؤكد أنه سيفقد تلك الميزة مع النادي الملكي.

وأضافت: "على الجانب الآخر فإن إدارة رين الفرنسي رفضت تماما بيع كامافينغا إلى ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، وتخطط لتمديد عقد اللاعب، صاحب الأصول الأنغولية، لما بعد صيف 2022، موعد نهاية عقده الحالي".

ولعب كامافينغا 36 مباراة هذا الموسم، وأحرز هدفا وصنع هدفين آخرين، وتبلغ قيمته التسويقية الحالية ما يقرب من 38 مليون يورو.

وأكدت "ماركا"، المقربة من إدارة ريال مدريد، أن مسئولي النادي الملكي بدأوا في البحث عن خيارات أخرى في مركز لاعب الوسط المدافع، بعد أن تأكدوا من صعوبة حسم صفقة كامافينغا قبل بداية الموسم الجديد.