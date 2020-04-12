‎ صحيفة تكشف تجاوزات نادي برشلونة في تعاقده مع الشركة المتسببة في أزمة تشويه صورة اللاعبين‎

كشفت صحيفة "سبورت" بعض النتائج الأولية التي توصلت لها شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" خلال مراجعتها صفقة برشلونة مع شركة i3 Ventures للعلاقات العامة، التي تعاقد معها النادي لتشويه بعض صور اللاعبين وأعضاء مجلس الإدارة.

وطالب الأعضاء الستة المستقيلون من مجلس إدارة النادي قبل يومين جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي بالدعوة لانتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن وانتقدوا النادي في الاستعانة بطرف ثالث (i3 Ventures) في وقت سابق من العام الحالي، لمتابعة ما تنشره وسائل التواصل الاجتماعي عن برشلونة.

ونفى بارتوميو اتهامات تحدثت عن فتح الشركة حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الإساءة إلى مرشحين مقبلين للرئاسة ولاعبين سابقين وحاليين للفريق، لكنه أقر بتعاقد النادي مع هذه المؤسسة التي نفت بدورها ارتكاب أي مخالفة.

لكن الصحيفة الكتالونية، قالت إن التحقيقات التي تقوم بها شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" لم تكتمل بسبب جائحة فيروس كورونا، لكنها أجرت عدة مقابلات مع عدد من الضالعين في القضية.

وفيما يلي النقاط الأربع الرئيسة التي كشفت عنها "سبورت" حصريًا فيما يتعلق بهذا التعاقد:

1-تقر شركة برايس ووترهاوس كوبرز بأن تكلفة عمل i3 Ventures كان مبالغا فيها أي أعلى بكثير من القيمة السوقية الحالية.

عادة ما تتقاضى الشركات الاستشارية المتخصصة في هذا النوع ما بين 120 و150 ألف يورو، بينما دفع برشلونة 980 ألف يورو لشركة i3 Ventures.

2- تتمتع شركة i3 Ventures بسمعة مشكوك فيها، من غير المعتاد أن يتم اختيار شركة مقرها أوروغواي عندما يمكن لإسبانيا تقديم خدمات أفضل وبسعر أفضل.

3 - ثبت أن فواتير الصفقة غير موجودة وتم تقسيمها على خمسة أجزاء لتجنب عرضها على لجنة تقييم، كانت القيمة 198 ألف يورو أقل بقليل من 200 ألف يورو حتى لا يتم عرضها على لجنة تقييم.

4- جاءت العقود المقدمة إلى برشلونة من خمس شركات مختلفة مرتبطة بـI3 Venture كانت البنود متطابقة، وكذلك المسودات.

ومن شأن التسريبات الجديدة من الصحف الكتالونية أن تزيد من تأزم الوضع في برشلونة، حيث اشتعلت الأجواء بعد استقالة 6 أعضاء من مجلس الإدارة وتصريحات قوية من إيميلي روسود، نائب الرئيس السابق، والذي اتهم الإدارة الحالية بالفساد وعدم المصداقية.