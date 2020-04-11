أخبار ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس: برنارديسكي على رادار البلوغرانا.. والملكي يطارد موهبة فالنسيا

جدد نادي برشلونة الإسباني اهتمامه بضم أحد مواهب فريق يوفنتوس، بجانب تحرك ريال مدريد، لضم أحد النجوم المميزين في الموسم الجديد من فريق فالنسيا.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز وأهم أخبار الكرة العالمية وخاصة الأندية الكبرى ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس وليفربول:

برشلونة يفاوض نجم يوفنتوس

جدد نادي برشلونة الإسباني مفاوضاته من أجل ضم فيدريكو برنارديسكي، نجم يوفنتوس الإيطالي، في الموسم المقبل، بحسب صحيفة ”سبورت“.

وأكدت الصحيفة أن برشلونة عاود اهتمامه بضم اللاعب الذي فاوضه من قبل حين كان لاعبا في صفوف نادي فيورنتينا الإيطالي، وأشارت إلى أن عدم مشاركة اللاعب باستمرار مع يوفنتوس يقرب مسألة رحيله إلى برشلونة.

في الوقت الذي دخل الفرنسي كينغسلي كومان نجم بايرن ميونخ الألماني دائرة اهتمامات نادي برشلونة في الموسم الجديد وفقا لتقرير نشره موقع ”سبورتس مول“ البريطاني.

وأشار التقرير إلى أن كومان أحد المرشحين للانتقال إلى نادي برشلونة الإسباني في الموسم المقبل في حال تعثر محاولات التعاقد مع البرازيلي نيمار، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

موهبة فالنسيا على رادار ريال مدريد

دخل نادي ريال مدريد الإسباني في محاولات لضم اللاعب فيران توريس موهبة نادي فالنسيا الصاعدة صاحب الـ20 عاما الذي لفت الأنظار إليه في الفترة الماضية.

وأكدت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أن ريال مدريد يرغب في ضم اللاعب الموهوب بعدما نال إعجاب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي في الفترة الأخيرة بعد تألقه مع فالنسيا بصورة لافتة.

وأشارت الصحيفة إلى أن لاعب فالنسيا تلقى أيضا اتصالات من أندية يوفنتوس الإيطالي وليفربول الإنجليزي وبروسيا دورتموند الألماني ولكنه لم يحسم موقفه النهائي بخصوص وجهته المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن صفقة توريس ستكون مؤشرا لرحيل النجم الويلزي جاريث بيل الذي يرغب زيدان في الإطاحة به خارج الفريق المدريدي بالموسم المقبل.

وأكدت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، أن إدارة نادي ريال مدريد منحت اللاعب مارسيلو حق تقرير مصيره سواء بالبقاء مع الفريق أو الرحيل حال قرر المغادرة خاصة أن مارسيلو قدم الكثير للريال في المرحلة الماضية.

وأشارت صحيفة ”فرانس فوتبول“ الفرنسية إلى أن أشرف حكيمي، نجم ريال مدريد المعار إلى بروسيا دورتموند الألماني، دخل دائرة اهتمامات فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لضمه في الموسم الجديد.

وأكدت الصحيفة أن باريس لن يخسر سوى 40 مليون يورو للفوز بخدمات حكيمي خاصة أن اللاعب يرغب في المشاركة أساسيا وهو الشرط الأهم الذي اتخذه اللاعب المغربي ورحب على إثره بالبقاء مع دورتموند.

يوفنتوس يفاوض نجم إسبانيا

دخل نادي يوفنتوس الإيطالي في محاولات لضم نجم منتخب إسبانيا داني سيبايوس لاعب وسط فريق ريال مدريد المعار إلى آرسنال الإنجليزي.

وأكدت تقارير صحفية إيطالية أن سيبايوس تنتهي إعارته بنهاية الموسم الحالي وسيعود إلى ريال مدريد ويرغب يوفنتوس في ضمه خلال الموسم الجديد لاحتمالية رحيل اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش الذي تلقى عرضا من فريق باريس سان جيرمان.

في المقابل، أكدت صحيفة ”ميرور“ البريطانية أن وكيل اللاعب الكولومبي جيمس رودريغيز نجم ريال مدريد دخل دائرة اهتمامات يوفنتوس لضمه في الموسم المقبل خاصة أن اللاعب استقر على مغادرة الفريق الملكي بجانب تلقيه عرضا آخر من مانشستر يونايتد الإنجليزي لضمه في الموسم الجديد.

وأشارت إلى أن اللاعب يملك بالفعل عدة عروض من إنجلترا على رأسها نادي إيفرتون وفريق توتنهام الذي يرغب في ضم اللاعب.