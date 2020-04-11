تطورات مثيرة في أزمة نادي برشلونة.. وقسم الولاء يدعم بارتوميو

كشفت صحيفة ”سبورت“ تطورات جديدة في الأزمة التي ضربت إدارة نادي برشلونة الإسباني، بعد استقالة 6 أعضاء من بينهم اثنان من نواب الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو، على خلفية ادعاءات بوجود ”فساد“ في إدارة النادي الكتالوني.

وقالت ”سبورت“ في تقرير نشرته اليوم السبت، إن باقي المديرين الـ13 في مجلس إدارة برشلونة أقسموا على الولاء للرئيس بارتوميو، بعد رحيل المديرين الست، وأكدت الصحيفة الكتالونية أنه لن تكون هناك أي استقالات في مجلس إدارة البارسا.

وأضافت: ”هذا الموقف الجماعي من جانب باقي أعضاء مجلس إدارة برشلونة يعتبر بمثابة رد اعتبار للرئيس جوسيب ماريا بارتوميو، في ظل الشائعات التي أطلقها نائب الرئيس السابق إميلي روسود، مساء الجمعة، في مقابلة إذاعية، حيث زعم أن هناك اثنين أو 3 أعضاء سيقدمون استقالاتهم من إدارة برشلونة قريبا“.

وتابعت: ”تلك التصريحات دفعت بارتوميو لعقد اجتماع طارئ مساء الجمعة مع جميع أعضاء مجلس إدارة برشلونة، للتحقيق في مزاعم روسود بوجود حالات استقالة جديدة، إلا أن جميع الأعضاء الآخرين أكدوا أنه لا توجد لديهم أي نية للاستقالة، وتعهدوا بالولاء للرئيس الحالي“.