أول رد من نادي برشلونة على استقالة 6 من أعضاء مجلس إدارته

أصدر برشلونة بيانا موجزا من 3 فقرات اليوم الجمعة ينفي فيه أي نوع من الممارسات ”الفاسدة“ في النادي، ويهدد باتخاذ إجراءات قانونية ضد إميلي روسود ويبرر استقالة 6 من أعضاء مجلس الإدارة ”بإعادة تشكيل مجلس الإدارة“ التي يروج لها جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي.

وقال برشلونة عبر موقعه على الإنترنت: ”في ضوء الاتهامات الخطيرة التي لا أساس لها من الصحة التي وجهها هذا الصباح السيد إميلي روسود، نائب رئيس النادي السابق، في مقابلات مختلفة مع وسائل الإعلام، ينفي برشلونة بشكل قاطع أي عمل يمكن أن يصنف على أنه فساد، وبالتالي يحتفظ بحقه في رفع دعاوى جنائية ضده“.

وأضاف: ”على هذا النحو، فإن تحليل خدمة مراقبة الشبكات الاجتماعية (الشركة التي استأجرها النادي لتشوية صورة بعض لاعبيه ومديريه) يخضع حاليا لتقرير مستقل واسع النطاق من هيئة مستقلة، والذي لا يزال قيد التنفيذ، ونتيجة لذلك لم يتم التوصل إلى أي استنتاجات، ومع تقديم النادي جميع المعلومات ذات الصلة التي طلبتها شركة برايس ووتر هاوس كوبرز منذ بدء العملية“.

وطالب الأعضاء المستقيلون الرئيس بارتوميو بالدعوة لانتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن، وانتقدوا النادي في الاستعانة بطرف ثالث (وهي مؤسسة أي3 فينشرز) في وقت سابق من العام الحالي لمتابعة ما تنشره وسائل التواصل الاجتماعي عن برشلونة.

وأضاف بيان برشلونة: ”أخيرا جاءت استقالات أعضاء مجلس الإدارة التي تم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة الماضية بسبب إعادة تنظيم المجلس، التي قدمها الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو والتي ستكتمل في الأيام القليلة القادمة، وإعادة تنظيم مجلس الإدارة هذه هي محاولة لمواجهة التحديات المقبلة مع اقتراب نهاية فترة عمل مجلس الإدارة بأفضل طريقة ممكنة، والهدف هو تنفيذ التدابير اللازمة للتحضير لمستقبل النادي، والتغلب على عواقب أزمة الصحة العامة التي نواجهها حاليا“.

وفي خطاب إلى جماهير النادي انتقد المسؤولون الستة رئيس النادي وعبروا عن شكوكهم في قدرة مجلس الإدارة الحالي على مواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا، التي تراجعت بسببها إيرادات النادي كثيرا وأدت إلى تخفيض أجور اللاعبين بواقع 70%.