عقوبات تصل للسجن.. جمعية اللاعبين الإسبانية تقاضي اتحاد الكرة ورابطة الليغا لسبب صادم

ذكرت صحيفة “ آس“ أن جمعية اللاعبين الإسبانية قررت اللجوء للقضاء بعد تسريب تسجيل صوتي لاجتماع جمعهم بالاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني وعدة فاعلين في مجال كرة القدم.

التسريب جاء خلال اجتماع اللجنة مع اتحاد الكرة والرابطة لمناقشة تطورات توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا وإمكانية استئنافه ومشاكل عقود اللاعبين وتخفيض الرواتب.

ونشرت إذاعة ”كادينا سير“ تسجيل صوتي للاجتماع وخصوصا حول نقطة اللعب كل 48 ساعة بذل 72 ساعة في حال عودة الدوري وأثار الشكوك حول موقف جمعية اللاعبين المحترفين.

وأكدت الجمعية أنها ساندت دائما مقترح اللعب كل 3 أيام رغم كون التسريب الصوتي يثير الشكوك حول موقفها من الموضوع ويضعها في مواجهة اللاعبين الذين تمثلهم.

وأكدت الجمعية ألا أحد من ممثليها كان لديه علم بتسجيل الاجتماع الذي عقد بحسن نية ودون جدول أعمال محدد.

وأجري الاجتماع عبر تقنية الفيديو بين مختلف الأطراف وحسب صحيفة “ آس ”: فرابطة الدوري الإسباني بدورها تفكر في اللجوء للقضاء بسبب تسريب صوتي للاجتماع.

وينص القانون الإسباني على عقوبات قد تصل للسجن في حال التعدي على الحقوق الخاصة للأفراد ويعتبر تسريب الاجتماع بمثابة تعدي على الحقوق الخاصة خصوصا أنه اجتماع مغلق ولم يتم إخبار باقي الأعضاء بتسجيله ولم تكن الصحافة حاضرة.