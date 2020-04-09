نادي برشلونة ينوي إبرام صفقة تبادلية مع مانشستر سيتي

قالت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الخميس، إن نادي برشلونة الإسباني يسعى لإبرام صفقة تبادلية مع مانشستر سيتي الإنجليزي، في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وذكرت صحيفة ”ديلي تيليغراف“ أن برشلونة يريد التعاقد مع الظهير الأيمن البرتغالي جواو كانسيلو، مقابل انتقال مواطنه نيلسون سيميدو إلى مانشستر سيتي، في صفقة تبادلية.

ويريد برشلونة استغلال عدم اعتماد المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على كانسيلو بشكل كبير، حيث شارك اللاعب في 24 مباراة، بواقع 1735 دقيقة، سجل فيها هدفا وصنع آخر.

وانتقل كانسيلو من يوفنتوس الإيطالي لمانشستر سيتي، الصيف الماضي، مقابل 65 مليون يورو، ويرتبط مع بطل الدوري الإنجليزي بعقد حتى يونيو 2025.

وكانسيلو البالغ من العمر 25 عاما سبق أن لعب 3 مواسم من بوابة فالنسيا، ولعب للخفافيش 91 مباراة، سجل فيها 4 أهداف، وصنع 9.

أما سيميدو، فيبلغ من العمر 26 عاما، وانتقل لبرشلونة صيف العام 2017، ويمتد عقده مع النادي الكتالوني حتى يونيو 2022.

وشارك سيميدو الموسم الحالي في 29 مباراة مع برشلونة، صنع فيها 5 أهداف ولم يسجل.

ومن المنتظر أن يزداد اعتماد الأندية الأوروبية على الصفقات التبادلية في السوق الصيفي بسبب تأثير فيروس كورونا على الأندية.

جادون سانشو

في سياق ذي صلة، تضع إدارة برشلونة صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي على رأس أولوياتها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويخشى النادي الكتالوني من أثر الأزمة الاقتصادية العنيفة حاليا على فرص التعاقد مع لاعب البي إس جي على الرغم من التقارير التي تؤكد استعداد النادي الفرنسي لتقديم تسهيلات أمام برشلونة لاستعادة لاعبهم السابق.

بديل استراتيجي

وأكد موقع ”le10sport“ الفرنسي أن برشلونة يضع اسم جادون سانشو جناح بروسيا دورتموند الألماني كخيار محتمل حال عدم قدرته على التعاقد مع نيمار الصيف المقبل.

ويحظى الدولي الإنجليزي الشاب باهتمام من باريس سان جيرمان نفسه الذي سيسعى لضمه حال انتقال نيمار إلى البلوغرانا.

وأشار الموقع إلى أن مصادر مقربة من باريس سان جيرمان تؤكد صعوبة رحيل نيمار إلى برشلونة في الصيف المقبل بسبب الأزمة التي تعاني منها الأندية بسبب توقف النشاط لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

صراع إنجليزي

وذكر ”le10sport“ أن كل من مانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين يتصدران سباق التعاقد مع سانشو حتى الآن، إلا أن دخول برشلونة لهذا السباق قد يبعثر أوراق الناديين تماما.

وبحسب مستشاري جادون سانشو، فإنه سيفضل الانتقال للدوري الإسباني على العودة مرة أخرى إلى إنجلترا، ما يعزز فرص برشلونة في ضم اللاعب الشاب.

وأضاف الموقع الفرنسي أن سانشو سيرحب باللعب لبرشلونة أسوة بمثله الأعلى رونالدينيو نجم برشلونة السابق، وبحثا عن فرصة للتتويج بالكرة الذهبية في السنوات المقبلة.

وعلى جانب آخر تبدو صفقة سانشو بالنسبة لبارتوميو رئيس برشلونة أقل تكلفة من الناحية الاقتصادية، خاصة وأن رحيل البرازيلي كوتينيو سيوفر الكثير من الأموال لتمويل هذه الصفقة.