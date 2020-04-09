دافيد ألابا يربك حسابات ريال مدريد بعد اتفاقه مع بايرن ميونخ

أربك الدولي النمساوي دافيد ألابا الظهير الأيسر لفريق بايرن ميونخ الألماني حسابات إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، الخاصة بصفقات الميركاتو الصيفي المقبل.

ويسعى الميرينغي للتعاقد مع ظهير أيسر جديد في ظل التقارير التي تؤكد رحيل البرازيلي المخضرم مارسيلو عن صفوف الفريق عقب نهاية الموسم الحالي.

اتفاق ألابا

وكشفت صحيفة ”بيلد“ الألمانية اليوم الخميس أن دافيد ألابا تراجع عن قراره السابق بالرحيل عن بايرن ميونخ، ليقترب من تمديد تعاقده مع النادي البافاري.

وأجرى مسؤولو بايرن محادثة مع ألابا للتوصل لحلول لبعض النقاط العالقة بين الطرفين قبل أن يتم الاتفاق على تجديد العقد.

وارتبط ألابا خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى ريال مدريد في الصيف المقبل، خاصة أن عقده ينتهي في 2021 ما يعني أن بايرن ميونخ كان مضطرا لبيعه تجنبا لرحيله مجانا.

ارتباك مدريدي

وقالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية، إن ريال مدريد بات مضطرا للاعتماد مرة أخرى على الثنائي ميندي ومارسيلو في الرواق الأيسر بعد تبدد حلم التعاقد مع ألابا.

وأشارت الى أن الظهير الأيسر الشاب ريغيلون لاعب إشبيلية الإسباني المعار من ريال مدريد يظهر كحل آخر لهذا المركز.

وسيتعين على فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد حسم موقف اللاعب من العودة لشغل مركز الظهير الأيسر رفقة ميندي حال رحيل مارسيلو، أو الإبقاء لموسم آخر على اللاعب البرازيلي، ومنح الفرصة لريغيلون لاكتساب المزيد من الخبرات سواء مع إشبيلية أو في أي فريق آخر.

وأشارت الصحيفة إلى أن عدة تقارير تؤكد أن مارسيلو يمتلك الكثير من العروض من الدوري الأمريكي سواء قرر الخروج من النادي الملكي أو استمر حتى نهاية عقده في 2022 وهو الاحتمال الأكبر.