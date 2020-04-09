ريال مدريد يستعد لخسارة مالية كبيرة

قالت صحيفة ”آس“ إن نادي ريال مدريد الإسباني سيواجه أزمة خانقة في محاولته لبيع نجمه الكولومبي خاميس رودريغيز بنهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد رودريغيز، البالغ من العمر 28 عاما، في نهاية الموسم المقبل، صيف 2021، ما يضع مسؤولي ريال مدريد في مأزق، كون بيع اللاعب في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة سيكون أمرا حتميا.

وفقد رودريغيز ثقة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان خلال الموسم الجاري، بعد عودته من إعارة استمرت عامين في نادي بايرن ميونخ الألماني، حيث رفض الأخير تفعيل بند شراء الكولومبي الدولي.

وبحسب الصحيفة، فإن رودريغيز شارك هذا الموسم في 13 مباراة، بإجمالي 650 دقيقة، وأحرز هدفا واحدا وصنع هدفين، وبالتالي فإن رحيله بنهاية الموسم الحالي أصبح أمرا مؤكدا، لعدم الاحتياج إليه فنيا، إضافة إلى دخوله العام الأخير في عقده مع ريال مدريد.

وأكدت أن ريال مدريد سيخسر كثيرا على الصعيد المالي في صفقة بيع رودريغيز، مع انهيار سعر اللاعب، الذي انتقل إلى النادي الملكي في صيف 2014 من نادي موناكو الفرنسي مقابل 75 مليون يورو، إلا أن قيمته التسويقية الحالية لا تتعدى 32 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.

وأشارت ”آس“، المقربة من إدارة ريال مدريد، إلى أن ناديي نابولي الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني طلبا التعاقد مع رودريغيز قبل بداية الموسم الجاري، إلا أن العرض المالي لم يصل إلى 40 مليون يورو، وهو الحد الأدنى الذي كان سيوافق عليه مسؤولو الميرينغي، الذين سيجدون أنفسهم مضطرين للتخلص من رودريغيز بمبلغ زهيد، خاصة مع ظروف الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الأندية الأوروبية حاليا، مع الأوضاع التي فرضها تفشي فيروس ”كورونا“ المستجد.

وتوقعت الصحيفة أن تكون الوجهة المقبلة للكولومبي رودريغيز في الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، أو الدوري الإيطالي، الكالتشيو.