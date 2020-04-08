بنسب متفاوتة.. ريال مدريد يعلن رسميا تخفيض أجور لاعبيه

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني توصله لاتفاق مع فرق كرة القدم والسلة في النادي والمديرين التنفيذيين على تخفيض الأجور لهذا العام بنسبة بين 10 ٪ و20 ٪، بسبب توقف الموسم الرياضي الحالي 2019-2020.

وأصدر النادي الملكي بيانا رسميا قال فيه: إن هذا القرار، الذي اتخذه اللاعبون والمدربون والموظفون، جاء من أجل تجنب الإجراءات الصادمة التي تؤثر على بقية العمال، بالإضافة إلى المساهمة في مساعدة النادي على الحد من الخسارة الاقتصادية جراء انخفاض الدخل خلال الشهور الحالية؛ نتيجة توقف كافة المسابقات وشلل الأنشطة التجارية للنادي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأضاف النادي أنه يفخر بقرار ”هذه العائلة الرائعة التي تملك ثقافة وقيما راسخة لا تتزعزع، خاصة في أوقات الصعوبة مثل التي يمر بها النادي والبلاد“.

وقدم ريال مدريد دعمه لضحايا فيروس كورونا متمنيا الشفاء للمصابين.

El Real Madrid C.F. reduce sus gastos para esta temporada.

Jugadores, técnicos y empleados acuerdan con el club una importante iniciativa de ahorro.#RealMadrid — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) April 8, 2020

وكان برشلونة الغريم التقليدي قد قرر تخفيض أجور لاعبيه بأكثر من 70% للحد من تأثير انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس قد أعلن أمس عن إمكانية عودة الدوري الإسباني مجددا، وحدد تواريخ لاستئناف الموسم وهي 29 أيار / مايو و6 و29 حزيران / يونيو القادم.