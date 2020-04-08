 بنسب متفاوتة.. ريال مدريد يعلن رسميا تخفيض أجور لاعبيه – إرم نيوز‬‎

بنسب متفاوتة.. ريال مدريد يعلن رسميا تخفيض أجور لاعبيه

بنسب متفاوتة.. ريال مدريد يعلن رسميا تخفيض أجور لاعبيه

المصدر: أحمد نبيل- نور الدين ميفراني- إرم نيوز

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني توصله لاتفاق مع فرق كرة القدم والسلة في النادي والمديرين التنفيذيين على تخفيض الأجور لهذا العام بنسبة بين 10 ٪ و20 ٪، بسبب توقف الموسم الرياضي الحالي 2019-2020.

وأصدر النادي الملكي بيانا رسميا قال فيه: إن هذا القرار، الذي اتخذه اللاعبون والمدربون والموظفون، جاء من أجل تجنب الإجراءات الصادمة التي تؤثر على بقية العمال، بالإضافة إلى المساهمة في مساعدة النادي على الحد من الخسارة الاقتصادية جراء انخفاض الدخل خلال الشهور الحالية؛ نتيجة توقف كافة المسابقات وشلل الأنشطة التجارية للنادي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأضاف النادي أنه يفخر بقرار ”هذه العائلة الرائعة التي تملك ثقافة وقيما راسخة لا تتزعزع، خاصة في أوقات الصعوبة مثل التي يمر بها النادي والبلاد“.

وقدم ريال مدريد دعمه لضحايا فيروس كورونا متمنيا الشفاء للمصابين.

وكان برشلونة الغريم التقليدي قد قرر تخفيض أجور لاعبيه بأكثر من 70% للحد من تأثير انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس قد أعلن أمس عن إمكانية عودة الدوري الإسباني مجددا، وحدد تواريخ لاستئناف الموسم وهي 29 أيار / مايو و6 و29 حزيران / يونيو القادم.

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