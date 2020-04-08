عرض لاستكمال مباريات الدوري الإسباني في هذه الجزر المعزولة‎

وجهت مجموعات فندقية في جزر الكناري رسالة للاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني لكرة القدم تطلب فيها إمكانية استكمال الموسم الرياضي في الجزر حال رفع السلطات لحالة الطوارئ الصحية.

واستندت الرسالة على أن الجزر نتيجة العزلة المفروضة عليها بسبب الحجر الصحي وحالة الطوارئ ستكون أكثر قدرة على الحد من انتشار فيروس كورونا، كما ستكون مكانًا آمنًا للمنافسات الرياضية خلال الأشهر المقبلة.

كما تضم الجزر عدة إمكانيات مهمة لكونها قبلة سياحية عالمية تستقطب سنويًا حوالي 15 مليون سائح وتضم فنادق على مستوى عالمي، كما تضم ملاعب رياضية مهمة لفرق لعبت في دوري الدرجة الأولى الإسباني كتنيريفي، ولاس بالماس.

وأكدت الرسالة على كون الطقس في الجزر يكون معتدلًا طيلة السنة مما يسمح للاعبين بتجنب الحرارة المرتفعة التي تعرفها باقي المدن الإسبانية.

وتبحث رابطة الدوري الإسباني من خلال اجتماعات متواصلة مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم ونقابة اللاعبين الإسبان سبل عودة الدوري الإسباني، وتنتظر قرار السلطات الإسبانية حول موعد رفع حالة الطوارئ وتراجع انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وكان رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس قد أعلن، أمس، عن إمكانية عودة الدوري الإسباني مجددًا وحدد تواريخ لاستئناف الموسم وهي 29 أيار / مايو، و6 و29 حزيران / يونيو المقبل.