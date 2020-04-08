أونانا حارس أياكس يعود لدائرة اهتمامات برشلونة.. وبايرن ميونخ يغلق الباب في وجه تيرشتيغن

يشكل ملف الانتقالات الصيفية، تحديًا جديدًا أمام إدارة نادي برشلونة الإسباني، في ظل الأزمات الإدارية المتلاحقة التي هددت استقرار الفريق خلال الأشهر القليلة الماضية.

كما تواجه إدارة البلوغرانا صعوبات في حسم ملف التجديد لعقود بعض اللاعبين، وفي مقدمتهم الدولي الألماني مارك تيرشتيغن.

عودة أونانا

وكشفت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، عن عودة الكاميروني، اندري أونانا، حارس مرمي فريق أياكس أمستردام الهولندي لدائرة اهتمامات النادي الكتالوني في ظل تعثر المفاوضات الحالية مع تيرشتيغن.

ويُعد أونانا أحد أبرز الخيارات المتاحة أمام برشلونة، بعد أن قدم مستويات مميزة مع فريقه الهولندي في الأعوام الماضية.

ويدرس برشلونة إتمام عملية التعاقد مع أونانا في سياق منفصل عن تجديد عقد تيرشتيغن في ظل رغبة النادي بتأمين مركز حراسة المرمي للسنوات المقبلة، من خلال تواجد حارس ثان متميز في صفوف الفريق، بعد اقتراب البرازيلي نيتو الحارس الثاني الحالي للبلوغرانا من الرحيل عن الفريق بسبب أدائه غير المقنع حتى الآن.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، ألي أن أياكس يطلب الحصول على 40 مليون يورو نظير انتقال أونانا إلى أي فريق آخر، في ظل الاهتمام الكبير الذي يحظى به الحارس الكاميروني من ناديي تشيلسي وتوتنهام هوتسبير.

موقف تيرشتيغن

على الجانب الآخر يبدو برشلونة بحسب ”سبورت“ غير متعجل في عملية التفاوض مع تيرشتيغن حيث ينتهي عقده في 2022.

وعلى الرغم من تفهم الإدارة الكتالونية لمطالب الحارس الألماني المادية، إلا أن تلبيه متطلباته في الوقت الحالي يعد أمرًا صعبًا في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها النادي بسبب تعليق النشاط لمواجهة ازمه فيروس كورونا.

وعلي الرغم من ذلك تلقت حظوظ برشلونة في مسار تجديد عقد تيرشتيغن، دفعة كبيرة في الساعات القليلة الماضية.

وكشفت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ أن نادي بايرن ميونخ الألماني قد أغلق الباب في وجه تيرشتيغن.

وذكرت الصحيفة، أن النادي البافاري أعلن بالأمس عن تمديد عقد مهاجمه توماس مولر بعد ساعات من التجديد لمدربه هانزي فليك حتى 2023.

وتؤكد هذه المؤشرات أن بايرن ميونخ بات قريبًا من الوصول لاتفاق مع حارسه المخضرم مانويل نوير لتجديد عقده.

ويسعي نوير للحصول على عامين إضافيين حتى 2023، وهو الشرط الذي أعطاه البايرن لزميله نوير، لذا فان استمرار الحارس الأول للمانشافت مع بايرن أصبح مسألة وقت.

وأضافت ”موندو ديبورتيفو“ أن تجديد عقد نوير يعني تراجع الاهتمام بضم تيرشتيغن، خاصة في وجود الحارس الشاب اليكسندر نوبل الذي سينضم من شالكة في الصيف المقبل، لتأمين مستقبل هذا المركز.

صفقة جديدة

وفي سياق منفصل نجح برشلونة في حسم صفقة داني رودريغيز جوهرة نادي ريال سوسيداد البالغ من العمر 14 عامًا فقط.

ويجيد رودريغيز اللعب في مركز لاعب الوسط الهجومي، كما يمكن توظيفه في مركز الجناح.

وأشارت ”موندو ديبورتيفو“ إلى أن داني رودريغيز كان يحظي بإعجاب برشلونة وباريس سان جيرمان الفرنسي منذ الصيف الماضي، حتى نجح النادي الكتالوني في إنهاء الصفقة، رغم محاولات ريال سوسيداد للإبقاء على اللاعب الواعد في الأنويتا.