سواريز: أرحب بضم مارتينيز وعودة نيمار إلى برشلونة.. ولهذا السبب الحديث عن تخفيض الرواتب أزعجنا

أجرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ حوارا صحفيا مع الأوروغوياني لويس سواريز، نجم نادي برشلونة، تحدث خلاله عن العديد من الأمور، أبرزها ترحيبه بعودة نيمار المحتملة للفريق، ورأيه في مفاوضات ناديه مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، نجم إنتر ميلان.

وقال سواريز، عن تقارير قرب عودة نيمار داسيلفا للفريق: ”نيمار لاعب لا جدال عليه ولديه الكثير ليقدمه، سيكون موضع ترحيب دائماً في غرفة الملابس“.

وعن تجديد عقده مع البلوغرانا، أشار: ”ما زلت لا أعرف شيئا حول هذا الأمر، العقد هو آخر ما أفكر فيه في هذا الوضع الذي يمر به العالم، لدي الآن عقد مع النادي وأنا ملتزم به ثم سيأتي الوقت لأتحدث مع النادي لأن العلاقة كانت جيدة دائماً“.

وعن وضع برشلونة المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، نجم إنتر ميلان، ضمن أولوياته في موسم الانتقالات الصيفية المقبل، أوضح سواريز: ”لاوتارو مهاجم كبير ولديه تحركات مذهلة، المرء يشعر بالسعادة لأن النادي يريد ضم لاعبين من أجل الفوز بالبطولات.. اللاعبون الذين يأتون من أجل القتال على مركز أساسي ومساعدة الفريق سيكونون موضع ترحيب دائماً“.

الإصابة

وتطرق للحديث عن إصابته ومراحل تعافيه، قائلا: ”بالتأكيد أفكر في التعافي من إصابتي، لكني أقضي الكثير من الوقت في التفكير في كل ما يحدث في العالم مع هذا الفيروس، ورسالتي للجماهير: اتبعوا تعليمات السلطات وابقوا في المنزل. على مستوى كرة القدم كونوا واثقين بهذه المجموعة.. إذا تم استئناف الموسم سيكون هدفنا الفوز بالدوري وأبطال أوروبا“.

وتابع: ”عندما أتدرب مرة أخرى أعتقد أنني سأكون قادراً على أن أكون مع الفريق، ولكن يجب على الأطباء تقييم ذلك“.

وأردف: ”عندما تعود الحياة طبيعية وآمنة، سيكون هناك حديث عن الكثير من المواعيد للعودة لكرة القدم، ولا تعرف ما هو صحيح حاليا.. ما يقلقنا اليوم هو عدم معرفة القدرة على الخروج من المنزل، عندما لا يتمكن الأطفال من الخروج إلى الحديقة ومقابلة أصدقائهم، هذا هو القلق“.

تخفيض الرواتب

وعن ما تردد بشأن رفض اللاعبين تخفيض أجورهم والهجوم عليهم، أوضح: ”قيل أشياء غير صحيحة عن الفريق الأول، مثل أن اللاعبين لا يريدون تخفيض الرواتب بنسبة كبيرة وأن بعضهم لم يوافقوا، هذا الأمر أزعج الكثير من لاعبي الفريق لأننا دائماً مستعدون لمساعدة النادي، كل ما حدث أنه تم تأجيل الإعلان عن تخفيض الرواتب بسبب الأرقام التي تحتاج إلى تعديل، ليس من السهل ضبط عدد 22-23 لاعباً“.