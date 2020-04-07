أزمة كبيرة تواجه ريال مدريد مع اقتراح استكمال الدوري الإسباني في الصيف

قد يؤدي قرار رابطة الدوري الإسباني باستئناف المنافسات في الصيف المقبل لمشكلة في ريال مدريد، لكونه يخصص شهور الصيف لتطوير ملعبه ”سانتياغو بيرنابيو“، وهو المشروع الكبير الذي يراهن عليه الرئيس فلورنتينو بيريز لزيادة سعة الملعب وتحسين مرافقه.

ويخصص ريال مدريد الصيف للصيانة في ملعب ”سانتياغو بيرنابيو“، وهو ما يعني وجود أزمة للفريق، حال اللعب صيفا لكونه سيكون مضطرا لإيقاف هذه الأعمال أو إلغائها وفتح المجال للعب كرة القدم وتكبد خسائر مالية جديدة بعد خسائر توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا.

واضطر خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، لطرح المشكلة في لقاء صحفي مع ممثلي وسائل الإعلام الدولية عن بعد، وقال: ”كل فريق لديه عقود ولا يمكن توقيفها لكونها تساوي الملايين من اليورو“.

وأضاف عن أزمة ريال مدريد وملعبه: ”بعض الفرق عليها أن تلعب في الصيف على ملعبها إن اتفق الجميع، وإلا فلا يمكنها أن تعلب هكذا تسير الأمور“.

ويراهن ريال مدريد على تخفيف حالة الطوارئ في البلاد، واستغلال توقف الدوري الإسباني لتسريع الأشغال في ملعبه وإلا سيكون مضطرا لتأجيل أعمال الصيانة هذا الصيف للعام المقبل، مع ما قد تتضمنه من خسائر مالية نتيجة العقود المبرمة بين الفريق والشركات.