أزمة كورونا تجبر ريال مدريد على قرار حاسم في صفقة مبابي

قالت تقارير صحفية إن الأزمة الاقتصادية التي تلاحق الأندية الأوروبية بسبب تفشي فيروس ”كورونا“ المستجد، ”كوفيد 19″، ستدفع نادي ريال مدريد الإسباني نحو قرار حاسم في ما يتعلق برغبته في ضم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.

ويضع ريال مدريد التعاقد مع مبابي كأولوية خلال المستقبل القريب، حيث يراه رئيس النادي الملكي فلورينتينو بيريز عنصراً رئيساً في تشكيل الجيل الجديد من الجلاكتيكوس في الميرينغي.

وأشارت صحيفة ”آس“ الإسبانية إلى أن حلم ارتداء مبابي لقميص ريال مدريد سيتأجل لمدة عام آخر، في ظل الأزمة المالية الحالية.

وأضافت في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء: ”الوضع الاقتصادي الحالي سيجبر ريال مدريد على إعادة النظر في استراتيجية التعاقدات الجديدة، وبالتالي فإن العملية مبابي، التي تمثل إحدى أبرز العمليات المرتقبة في الميرينغي خلال السنوات الخمس المقبلة، سيتم تأجيلها حتى صيف 2021“.

ومضت تقول: ”كان هناك أمل لدى إدارة ريال مدريد بالتعاقد مع مبابي، البالغ من العمر 21 عاماً، في نهاية الموسم الجاري، خاصة في ظل الأزمات بين اللاعب ومدربه الألماني توماس توخيل من جهة، والعلاقة المتوترة مع ألتراس باريس سان جيرمان، وكذلك رغبة مبابي نفسه في خوض تحدٍ جديد خارج الدوري الفرنسي، ليغ 1، وهو ما أكده من قبل في تصريحاته“.

وتابعت: ”لكن أزمة كورونا قلبت الطاولة في الوقت الحالي، ولم يعد أمام ريال مدريد سوى انتظار دخول مبابي للعام الأخير في عقده مع باريس سان جيرمان، حيث ينتهي عقده الحالي في صيف 2022، وبالتالي فإن إدارة الـ“بي إس جي“ ستكون مجبرة على بيعه بعد عام من الآن، كي لا يرحل مجاناً، خاصة أن اللاعب رفض مراراً تجديد عقده رفقة بطل فرنسا“.