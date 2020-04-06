وفاة مدرب برشلونة وريال مدريد السابق‎

توفي اليوم الإثنين المدرب الصربي رادومير أنتيتش المدير الفني السابق لبرشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد.
وكتب أتلتيكو مدريد على حسابه في موقع ”تويتر“ ”الأسرة الرياضية تبكي رحيل أحد مدربينا الأسطوريين، رادومير أنتيتش. ستكون دائما في قلوبنا“.
وتولى رادومير أنتيتش، الذي توفي عن 71 عاما، تدريب ريال سرقسطة، وريال مدريد، وريال أوفيدو، وأتلتيكو مدريد، وبرشلونة، وسيلتا فيغو، إلى جانب منتخب صربيا، كما خاض تجربة في الصين.
ونجح رادومير أنتيتش في قيادة أتلتيكو مدريد للثنائية المحلية موسم 1995/1996، كما قاد منتخب صربيا للمشاركة في كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا.
La familia atlética está de luto por el fallecimiento de uno de nuestros entrenadores legendarios: Radomir Antic. Siempre estarás en nuestros corazones. Descanse en paz. ➡ https://t.co/lnE5FL0lWt pic.twitter.com/50mgGMf51p
— Atlético de Madrid (@Atleti) April 6, 2020