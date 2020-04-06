وفاة مدرب برشلونة وريال مدريد السابق‎

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توفي اليوم الإثنين المدرب الصربي رادومير أنتيتش المدير الفني السابق لبرشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد. وكتب أتلتيكو مدريد على حسابه في موقع ”تويتر“ ”الأسرة الرياضية تبكي رحيل أحد مدربينا الأسطوريين، رادومير أنتيتش. ستكون دائما في قلوبنا“. وتولى رادومير أنتيتش، الذي توفي عن 71 عاما، تدريب ريال سرقسطة، وريال مدريد، وريال أوفيدو، وأتلتيكو مدريد، وبرشلونة، وسيلتا…