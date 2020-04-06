فيسنتي ديل بوسكي: نيمار لاعب غشاش

تحدث المدرب الإسباني المعتزل فيسنتي ديل بوسكي، عن إمكانية عودة النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي إلى نادي برشلونة.

وقال ديل بوسكي في تصريحات نقلتها صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية: ”نيمار لاعب رائع، ولكن فقط روعته في الملعب، هو في قائمتي ضمن أفضل 5 لاعبين في العالم“.

وأضاف مدرب منتخب إسبانيا السابق أن ”نيمار ليس مثالا جيدا، يمارس الغش داخل الملعب، تصرفاته سيئة، كما أن الطريقة التي غادر بها برشلونة لم تكن جيدة أبدا“.

وبشأن رغبة لاعبي برشلونة في عودة نيمار للنادي الكتالوني أوضح واللاعب والمدرب السابق لريال مدريد: ”إدارات الأندية هي فقط من تقرر من يعود ومن لا، لا يمكن أن تنتبه إدارة النادي لما يقوله اللاعب، هناك مدراء رياضيون، ومن الصعب جدا على لاعب كرة القدم أن يتكلم بشكل سيئ عن لاعب آخر كان شريكا له، هذا ما يحدث في برشلونة“.

يشار إلى أن ديل بوسكي اعتزل عالم التدريب بعد نهاية مشوار إسبانيا في يورو 2016، بعد إنجازات رائعة قاد خلالها الماتادور للقب أمم أوروبا 2012، ولقب كأس العالم 2010، كما حقق إنجازات رائعة مع ريال مدريد أبرزها التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين عامي 2000، و2002.

ويتردد أن برشلونة ينوي استعادة نيمار الصيف المقبل، بعدما فشلت محاولات النادي الكتالوني الصيف الماضي، كما ذكرت صحيفة ”سبورت“، أن نيمار بعث برسالة واضحة لا لبس فيها إلى إدارة برشلونة، وأكد خلالها أنه سيفعل كل شيء ممكن كي يعود مرة أخرى إلى ملعب كامب نو معقل برشلونة.

ولعب نيمار لبرشلونة بين 2013 و2017، سجل فيها 105 أهداف وصنع 77 في 186 مباراة، قبل أن يرحل صيف العام 2017، مقابل قيمة فسخ عقده مع النادي الكتالوني، وهي 222 مليون يورو، .ليصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم