باريس سان جيرمان يتساهل مع برشلونة في عودة نيمار.. ويعقّد موقف ريال مدريد تجاه مبابي

كشفت صحيفة ”ليكيب“ الموقف النهائي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي من نجميه، البرازيلي نيمار دا سيلفا، وكيليان مبابي، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يرغب ناديا برشلونة وريال مدريد الإسبانيان في الحصول على خدمات النجمين، على الترتيب.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الاثنين، إلى أن إدارة نادي باريس سان جيرمان، وافقت على بيع نيمار إلى برشلونة بنهاية الموسم الجاري، في حين رفض أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، المالك الفعلي لنادي العاصمة الفرنسية، بيع مبابي إلى ريال مدريد.

وكشفت ”ليكيب“ موافقة باريس سان جيرمان على بيع نيمار مقابل 180 مليون يورو، على أن يقوم برشلونة بسداد المبلغ على دفعات، وليس نقدا، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية التي تعاني منها الأندية الأوروبية، مع توقف النشاط الكروي بسبب تفشي فيروس ”كورونا“ المستجد.

وأكد التقرير أن مرونة موقف باريس سان جيرمان في ملف نيمار ترجع إلى عاملين، الأول عدم رغبة إدارة النادي في تصعيد الموقف ليصل إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، في ظل إمكانية الاستعانة بلوائح فيفا في فسخ عقد نيمار مع سان جيرمان بعد مرور ثلثي مدة التعاقد، أما العامل الثاني فهو رغبة نيمار الأكيدة في الرحيل عن الفريق إلى ناديه السابق برشلونة، الذي غادره في صيف 2017 مقابل فسخ عقده وسداد الشرط الجزائي البالغ وقتها 222 مليون يورو.

وشددت الصحيفة الفرنسية واسعة الانتشار، على أن موقف كيليان مبابي يختلف عن نيمار تماما، كون إدارة النادي ومالكيه القطريين يرفضون تماما مسألة بيع اللاعب بنهاية الموسم الجاري، على أمل إمكانية إقناعه بتجديد عقده الذي ينتهي مع النادي الفرنسي في صيف 2022.

وتابع: ”ملايين ريال مدريد التي تم وضعها على طاولة باريس سان جيرمان لشراء مبابي لن تغير من الموقف شيئا، على الأقل حتى صيف 2021“.