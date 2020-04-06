كشف موقف غريزمان مع برشلونة.. والنادي يخفض سعر كوتينيو

ركزت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية على مستقبل الفرنسي أنطوان غريزمان، والذي ربطته عدة تقارير إعلامية بالرحيل عن نادي برشلونة ليكون جزءا من صفقة عودة البرازيلي نيمار داسيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، أو التعاقد مع الأرجنتيني لوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان.

ورغم رغبة برشلونة في التعاقد مع النجمين نيمار ولوتارو مارتينيز، لكن صحيفة ”ماركا“ أكدت أن غريزمان لن يغادر برشلونة لا في صفقة انتقال نحو فريق آخر أو في صفقة تبادلية.

ودفع برشلونة 120 مليون يورو لضم النجم الفرنسي الصيف الماضي من أتلتيكو مدريد بعد مطاردة استمرت نحو موسمين، حيث فشل الفريق في ضمه صيف 2018 بعدما قرر البقاء عبر نشر فيديو شهير من إنتاج شركة يملكها مدافع برشلونة جيرارد بيكيه.

وأكدت ”ماركا“ أن أزمة فيروس كورونا، والتي أدت لمشاكل اقتصادية لبرشلونة أثارت الشكوك بشأن مستقبل عدة لاعبين، لكن إدارة الفريق تعمل على خطط موسم 2020-2021 بمجموعة من اللاعبين الثوابت في الفريق ومن ضمنهم غريزمان.

وحسب الصحيفة، فلا الإدارة ولا الجهاز الفني والإدارة التقنية لبرشلونة يعتبرون النجم الفرنسي ضحية للمرحلة الحالية ويثقون في اللاعب وقدرته على إعطاء المزيد للفريق في المستقبل.

ويملك غريزمان عقدا حتى صيف 2024 وشارك هذا الموسم في 37 لقاء سجل خلالها 14 هدفا، ويعتقد اللاعب أن بإمكانه أن يقدم أفضل.

واعتبر غريزمان موسمه الأول في برشلونة كان بمثابة فترة للتأقلم مع أسلوب جديد في اللعب، خصوصا أن وصوله للفريق لم يكن سهلا كما أنه لعب في مراكز لم يعتد عليها ومع نجوم جدد يحاول أن يتفاهم معهم على أرضية الملعب.

كما لم تستقر تشكيلة برشلونة الأساسية هذا الموسم بسبب الإصابات التي ضربت عددا من نجومه من بينهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والأوروغوياني لويس سواريز وهما شريكا غريزمان في الهجوم وكان في حاجة للعب معهما فترة أطول للتأقلم.

وتؤمن الإدارة الفنية لبرشلونة في قدرة النجم الفرنسي على تقديم مستوى أفضل في الموسم المقبل ويستعيد مستواه الذي قدمه حين كان نجما لفريق أتلتيكو مدريد.

كوتينيو

من ناحية أخرى، ما زال مستقبل البرازيلي فليب كوتينيو، لاعب برشلونة المعار لبايرن ميونخ الألماني، يثير الكثير من الأخبار بشأن وجهته المقبلة، في ظل اهتمام بضع فرق في إنجلترا بضمه وفي ظل الأزمة الاقتصادية للفريق الإسباني الراغب في التخلص من اللاعب لكن بشرط الحصول على مبلغ جيد.

ودفع برشلونة مبلغ 120 مليون يورو و40 مليونا كمتغيرات لفريق ليفربول لضم النجم البرازيلي في كانون الثاني/يناير 2018 وأعاره الصيف الماضي لبايرن ميونخ، الذي يملك خيار شراء عقده بشكل نهائي مقابل 120 مليون يورو.

وأكدت عدة تقارير إعلامية عدم رغبة بايرن ميونخ في شراء عقد النجم البرازيلي خصوصا أن المبلغ المطلوب كبير جدا ولكون الفريق الألماني ما زال يفكر في جناح مانشستر سيتي الألماني ليروي ساني.

وذكرت تقارير إعلامية بريطانية، أن برشلونة خفض مطالبه المالية لبيع كوتينيو وحدد مبلغ 80 مليون يورو للتخلي عنه ويأمل في أن يجد في السوق الإنجليزية فريقا لشرائه بشكل نهائي.

ويبقى فريق تشيلسي الأقرب لضم النجم البرازيلي ليكون بديلا لرحيل الثنائي الإسباني بيدرو رودريغيز والبرازيلي ويليان، اللذين ينتهي عقدهما الصيف المقبل وسيرحلان مجانا.

وأكدت صحيفة ”ذا صن“، أن فشل تشيلسي في ضم الدولي الإنجليزي غادون سانشو من بروسيا دورتموند، والذي يفضل الرحيل إلى مانشستر يونايتد يدفع الفريق اللندني لضم كوتينيو.

وينافس تشيلسي في صفقة كوتينيو جاره توتنهام، والذي كان عبر سابقا عن رغبة في ضم اللاعب ويأمل في تقليص مبلغ اللاعب من خلال إشراك الفرنسي تانغي ندومبيلي في الصفقة، وهو لاعب كان مراقبا من برشلونة قبل أن يتعاقد معه توتنهام.

كما سبق لوسائل إعلام بريطانية أن ربطت كوتينيو بمانشستر يونايتد، لكن اللاعب سبق له حمل قميص ليفربول الغريم التقليدي ولا يرغب النجم البرازيلي في زيادة العداوة مع جماهير فريقه السابق.