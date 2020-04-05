صحيفة تكشف: هكذا قرر نيمار إنهاء رحلته في باريس سان جيرمان والعودة لنادي برشلونة

مع اقتراب فترة الميركاتو المقبلة، وفي ظل حالة ضبابية تلف أجواء كرة القدم العالمية بسبب تفشي فيروس كورنا المستجد، واصلت الصحف الإسبانية الحديث عن تفاصيل اقتراب عودة البرازيلي نيمار داسيلفا، نجم باريس سان جيرمان، إلى برشلونة.

وتحت عنوان ”نيمار قرر إنهاء مرحلته في باريس سان جيرمان“، كشفت صحيفة ”سبورت“، عن تفاصيل السيناريو الجديد الذي سيتبعه اللاعب البرازيلي للعودة لصفوف البلوغرانا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن نيمار يعتزم التمرد على الإدارة، من أجل إجبارها على السماح له بالعودة إلى برشلونة.

وأشارت إلى أن نيمار يصر على تحقيق تفوق رياضي مع باريس في دوري أبطال أوروبا، لكنه يظهر انزعاجه بشكل دائم من النادي والإدارة، بسبب اضطراره للبقاء مع سان جيرمان.

وأكدت: ”نيمار يُذكر قادة النادي الفرنسي، إذا لم نصل لاتفاق خروج نحو كامب نو، سيكون هناك مسلسل جديد (اسمه نيمار) في السوق المقبلة، مثل صورته مع سواريز وميسي التي نشرها في العام الماضي، وهي رسالة واضحة لناديه الباريسي، وستتكرر السوق المقبلة“.

وأشارت: ”نيمار المتواجد حاليا في البرازيل، فكرته هي أن لا يعود إلى مرافق تدريب باريس سان جيرمان، والانتقال إلى البارسا، إذا تم إلغاء الموسم، بسبب انتشار فيروس كورونا“.

يذكر أن برشلونة يوافق على عودة نيمار، لكن بشرط أن تشهد الصفقة إدراج لاعبين لخفض سعرها.

وانتقل نيمار إلى فريق باريس سان جيرمان صيف عام 2017، قادما من برشلونة بمبلغ 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده.

وارتبط نيمار بالعودة إلى فريقه السابق برشلونة منذ الصيف الماضي، إذ حاول النادي الكتالوني التعاقد معه من جديد، ولكن إدارة سان جيرمان رفضت، والآن يبدو أن الأمور تسير نحو عودته مرة أخرى للبلوغرانا.