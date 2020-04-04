سوشيال ميديا الرياضة: ديبالا وصديقته يحاربان كورونا بالموسيقى.. وراشفورد يتجه للعب الملاكمة

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

ديبالا وزوجته يحاربان كورونا بالموسيقى

نشر باولو ديبالا، لاعب نادي يفونتوس الإيطالي، فيديو له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة صديقته وهو يعزف خلال تواجده في الحجر الصحي، وعلق اللاعب قائلا: ”1..2، لنذهب مرة أخرى“

إيكاردي يخالف تعليمات الحجر الصحي

نشر ماورو إيكاردي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة زوجته وأولاده في رحلة خارج المنزل.

رونالدو يلجأ لصديقته من أجل حلاقة شعره

نشر كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، فيديو عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ لصديقته جورجينا وهي تحلق شعره، وعلق اللاعب قائلا: ”ابق في المنزل وحافظ على أناقتك“.

تشافي وزوجته يجمعان التبرعات

نشر النجم الإسباني تشافي هيرنانديز، لاعب نادي برشلونة السابق، فيديو له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة زوجته ضمن حملة جمع التبرعات لأحد المستشفيات بإسبانيا، وعلق اللاعب قائلا: ”تنضم عائلتنا إلى المعركة ضد فيرس كورونا بواسطة مستشفى برشلونة، ادعم وقم بالتبرع من خلال الموقع الإلكتروني“.

فابريغاس يحتفل بعيد ميلاده نجله

نشر الإسباني سيسيك فابريغاس صور له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة نجله احتفالا بعيد ميلاده، وعلق فابريغاس قائلا: ”عيد ميلاد سعيد يا ولدي“.

Happy birthday my son, my pride, my joy, my champion. You will always find me by your side loving you, protecting you and supporting you no matter what! #3 #Birthday ❤️???????? pic.twitter.com/ZMXc4fOtek — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) April 4, 2020

غريزمان يوجه رسالة لجماهير برشلونة

نشر أنطونيو غريزمان لاعب نادي برشلونة الإسباني، فيديو عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لمدينة كتالونيا وهي فارغة من المارة، وعلق اللاعب قائلا: ”الآن انفصلنا لنكون متحدين مرة أخرى أكثر من أي وقت مضى“.

Ahora estamos separados para volver a estar más unidos que nunca. #Tornarem pic.twitter.com/yb1ZL9xSeq — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) April 4, 2020

راشفورد يتجه للعب الملاكمة

نشر ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ وهو يمارس رياضة الملاكمة، وعلق اللاعب قائلا: ”آمل أن يستمتع الجميع بعطلة نهاية الأسبوع“.

Hope everyone’s enjoying the weekend! What are you all up to? pic.twitter.com/4ceta6WmQ9 — Marcus Rashford (@MarcusRashford) April 4, 2020

فينالدوم يختبئ من أطفاله

نشر جورجينيو فينالدوم، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ في حمام السباحة، وعلق اللاعب قائلا: ”الآن أختبئ وابحث، كيف تسلي أطفالك؟“.

Day 5, kid still hasn’t found me ???? #Hideandseek How are you keeping your kids entertained? pic.twitter.com/zms7DrWkuk — Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) April 4, 2020

حكيم زياش في رحلة لتصفية الأذهان

نشر حكيم زياش لاعب نادي أياكس الهولندي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ في رحلة خارجية، وعلق اللاعب قائلا: ”في بعض الأحيان تحتاج فقط إلى رحلة لتصفية ذهنك“.

Sometimes you just need a ride to clear you mind up???????? pic.twitter.com/st5MFDYmCg — Hakim Ziyech???????? (@Hziyechh7) April 4, 2020

رودريغيز يهنئ ناديه السابق بذكرى التأسيس

نشر فريديريكو رودريغيز، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ بقميص ناديه السابق إنترناسيونال البرازيلي احتفالا بذكرى تأسيسه، وعلق اللاعب قائلا: ”لقد كان شرفًا أن أكون جزءًا من هذه السنوات الـ 111 من التاريخ، تهانينا لنادي الناس وشكرا لكم على كل ما فعلتموه من أجلي“.