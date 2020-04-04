الكشف عن وعد نيمار لمسؤولي برشلونة.. ومسؤولو البلوغرانا يعتبرونها ”صفقة استراتيجية“

كشفت تقارير صحفية إسبانية، على أن نادي برشلونة توصل لاتفاق مع البرازيلي نيمار داسيلفا في الصيف الماضي، بأنه لن ينتقل إلى ريال مدريد من باريس سان جيرمان.

وكان نيمار على وشك العودة إلى نادي برشلونة في الميركاتو الماضي، ولكن كشفت تقارير وقتها أن ريال مدريد تدخل في الصفقة، مستفيدا النادي الأبيض بالعلاقة المميزة مع باريس سان جيرمان.

وقالت ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، إن برشلونة توصل لاتفاق مع نيمار، بعدم الذهاب إلى ريال مدريد، سواء تعاقد معه في العام الماضي، أو هذا العام.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة وعد نيمار بأن كل الأشياء في كتالونيا سيتم تنسيقها على ما يرام، من حيث استئجار المنزل ومكان الإقامة لعائلته.

وتابعت: ”ريال مدريد كان يحاول أيضا استغلال العلاقة مع باريس سان جيرمان في الصيف، خاصة بعد صفقة تبادل الحراس بين نافاس وأريولا“.

واختتمت: ”برشلونة حصل على وعد من نيمار بعدم الانتقال إلى ريال مدريد، مقابل القتال لضمه في الصيف المقبل، كما أن قيمته السوقية تقل“.

فيما ذكرت صحيفة ”آس“ ”بارتوميو، رئيس برشلونة، يريد إرضاء ميسي، ولا يزال يريه أن نقل نيمار إلى كامب نو أمرا ممكنا“.

فيما قالت صحيفة ”ماركا“، في تقرير لها، يوم السبت، إن ”وصول نيمار لبرشلونة مؤكد هذا العام 2020، وفقا لوعد برشلونة للاعب“.

وأضاف التقرير: ”النادي يعتبر التوقيع مع البرازيلي أمرا استراتيجيا لدعم الفريق بالأموال، من بيع التذاكر والعوائد المالية الأخرى التي سيجلبها البرازيلي“.

ويرغب النجم البرازيلي في العودة إلى برشلونة، لكن يجب التوصل أولا إلى مبلغ مناسب، حيث كان باريس سان جيرمان قد تعاقد معه مقابل 222 مليون يورو في صفقة قياسية خلال 2017.