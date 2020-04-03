ماذا دار خلال اجتماع زيدان مع لاعبي ريال مدريد عبر الفيديو؟ ‎

اجتمع الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد مع جميع لاعبيه عبر الفيديو ليكون أول لقاء لجميع لاعبي ريال مدريد منذ 12 آذار/ مارس الماضي تاريخ دخولهم الحجر الصحي.

واختار المدرب الفرنسي الاجتماع بلاعبيه بعد 3 أسابيع وجمعهم في لقاء واحد كخطوة تشجيعية ولمعرفة أحولهم ولإضفاء جو جماعي افتقده اللاعبون بسبب الحجر الصحي المفروض في إسبانيا.

وبحسب صحيفة “ ماركا “ فقد كان اللقاء مناسبة للمدرب الفرنسي وطاقمه للحديث مع اللاعبين عن أحوالهم الشخصية وصحة أقاربهم، كما فضل أن يرافق اللقاء بعض المرح لكسر أجواء الحجر الصحي.

كما كان اللقاء، بحسب صحيفة “ ماركا ”، فرصة للمدرب زين الدين زيدان لإرسال رسالة للمجموعة من أجل وحدة الفريق في هذا الظرف الصعب.

ويتواصل لاعبو ريال مدريد بشكل يومي مع دوبون المعد البدني لتلقي التدريبات المنزلية التي عليه إجراؤها ومتابعة برنامجهم بشكل يومي.

كما يتواصل لاعبو ريال مدريد بينهم عبر مجموعة ”واتساب“، لكن لقاء اليوم كان أول لقاء جماعي للاعبين مع مدربهم.