اتحاد الكرة الإسباني يكشف خيارا جديدا لتحديد بطل الدوري (فيديو)‎

طرح لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لأول مرة خيار استكمال الموسم الحالي لليغا عن طريق لعب مربع ذهبي، شبيه بكأس السوبر المحلي الذي أقيم في السعودية مطلع العام الحالي وتوج ريال مدريد بلقبه.

وتوقف النشاط الكروي في إسبانيا منذ العاشر من مارس/ آذار الماضي؛ بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا، وتسعى رابطة الليغا لاستئناف المسابقة تنفيذا لقرار الاتحاد الأوروبي (اليويفا) باستكمال الموسم، فضلا عن تقليل الخسائر الحالية الناجمة عن فيروس كورونا وتوقف المسابقة.

وأصيب العديد من لاعبي الليغا بفيروس كورونا، منهم لاعبون في فالنسيا وإسبانيول وديبورتيفو ألافيس، ما استدعى توقف المسابقة قبل فرض الحكومة الإسبانية إجراءات العزل العام.

وقال روبياليس في لقاء حصري عبر الفيديو مع قناة ”فوكس سبورتس“ الأمريكية: إن خيار استكمال المسابقة عبر إقامة بطولة تضم الأندية الأربعة الأولى في الترتيب الحالي يعتبر أكثر عدالة في ظل الظروف الحالية.

وتحدث روبياليس مع لولا هيرنانديز مذيعة المحطة التلفزيونية حول الخيارات المتاحة لاستئناف البطولة، خاصة وأنه أعرب في وقت سابق عن عدم عدالة تتويج برشلونة، المتصدر الحالي لليغا، باللقب في حال عدم استكمال المسابقة.

وقال روبياليس أواخر الشهر الماضي إنه من الضرورة استكمال الموسم بشكل طبيعي حتى لو استمرت البطولة بعد 30 يونيو /حزيران، بعد أن قرر الاتحاد الأوروبي (اليويفا) تأجيل بطولة أوروبا (يورو 2020) حتى العام المقبل.

وأضاف روبياليس: ”يجب استكمال الدوري قبل 30 يونيو لو أمكن ذلك، لكن هذا الموعد ليس مقدسا، فالهدف الانتهاء من كافة المسابقات بأكثر السبل عدالة“.

”NO SE PIENSA EN LA CANCELACIÓN“ ???? EXCLUSIVA con Luis Rubiales por la #ChampionsxFOX y #EuropaLeaguexFOX con @lolahernan ???? El Presidente de la RFEF habló de la opción de jugar un ‘Final Four’ y considera que terminarán los torneo por justicia; lo equiparó con un maratón pic.twitter.com/VkcuojorxV — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 3, 2020

ويتصدر برشلونة المسابقة يليه ريال مدريد ثم اشبيلية وفي المركز الرابع يتساوى ريال سوسيداد مع خيتافي برصيد 46 نقطة، بينما يأتي أتلتيكو مدريد خلفهما بفارق نقطة واحدة وذلك قبل 11 جولة على النهاية.

يأتي ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الجمعة، أن إجمالي الوفيات بفيروس كورونا المستجد زاد إلى 10935، ارتفاعا من 10003 في اليوم السابق، فيما يمثل أول انخفاض في عدد الوفيات اليومية منذ 26 مارس/ آذار.

وأظهرت الإحصاءات أن ما إجماليه 932 شخصا توفوا بسبب المرض خلال 24 ساعة الماضية، نزولا من 950 شخصا في اليوم السابق.