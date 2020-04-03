هل تواجد ميسي في الطائرة حينما هبطت اضطراريا؟‎

قالت صحيفة ”صن“ البريطانية، اليوم الجمعة، إن طائرة خاصة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة، تعرضت لعطل مفاجئ، في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأوضحت الصحيفة، أن الطائرة هبطت اضطراريا في مطار بروكسل؛ بسبب مشكلة في معدات الهبوط، وأشارت إلى أنها كانت في طريقها لتينيريفي في جزر الكناري.

وأردفت أن الطائرة هبطت للمرة الأولى في مطار زافينتيم، في العاصمة البلجيكية، وبعد ساعة أقلعت مرة أخرى لتعود إلى بروكسل.

من جهته ذكر موقع“m.hln.be“ أن ليونيل ميسي لم يكن موجودا في الطائرة

غير أن أشرف بن عياد، مراسل شبكة ”بي إن سبورتس“ نفى الأمر، وقال عبر حسابه في موقع ”تويتر“، إن ميسي لا يملك طائرة خاصة، وإنه موجود في منزله، قبل أن يحذف التغريدة وكتب أخرى جاء فيها ”هناك اخبار لا يجب الاهتمام بها صراحة، يكفي أنهم فبركوا حوارات مع ميسي مرارا وتكرارا“.