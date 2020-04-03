حقيقة اتصالات ريال مدريد مع إيرلينغ هالاند

قالت صحيفة ”أس“ إن إدارة بروسيا دورتموند الألماني تشعر بالقلق الشديد إزاء محاولات نادي ريال مدريد الإسباني للحصول على خدمات المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، إلى أن مسؤولي بروسيا دورتموند أجروا اتصالات مكثفة مع مينو رايولا، مدير أعمال هالاند، للتأكد من صحة التقارير التي أكدت اتفاق ريال مدريد مع اللاعب، بحيث ينضم إلى صفوف الميرنغي في الموسم المقبل.

ومضت تقول: ”تأكدت إدارة بروسيا دورتموند أن أي اتصالات رسمية لا توجد بين ريال مدريد ورايولا لضم هالاند في نهاية الموسم الجاري، إلا أن هذا لا يمنع وجود اهتمام ومتابعة شديدة من النادي الملكي لتطور مستوى اللاعب في الفترة الأخيرة، منذ تألقه رفقة ناديه السابق رد بول سالزبورغ النمساوي، قبل رحيله إلى بروسيا دورتموند في يناير الماضي“.

وبحسب الصحيفة، فإن رايولا يمكن أن يلعب دورا بارزا في تحديد مصير هالاند، بعد أن حصل على عمولة بلغت قيمتها 15 مليون يورو، في صفقة انتقال اللاعب إلى بروسيا دورتموند، ومن المتوقع أن تتضاعف تلك العمولة حال رحيل هالاند إلى ريال مدريد“.

ويملك هالاند شرطا جزائيا في عقده تبلغ قيمته 75 مليون يورو، ولكن يمكن تفعيل هذا البند صيف العام 2021.

وأكدت ”أس“ أن العلاقة الطيبة التي تجمع بين رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، والرئيس التنفيذي لبروسيا دورتموند هانز خواكيم فاتسكه، يمكن أن تساعد على حسم الموقف لصالح النادي الملكي.