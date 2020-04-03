أول إجراء رسمي نحو تخفيض جماعي لأجور لاعبي الدوري الإسباني

عقد اتحاد اللاعبين المحترفين في إسبانيا اجتماعا مع قادة أندية الليغا لمناقشة تداعيات الأزمة الاقتصادية جراء فيروس كورونا وما يستدعي ذلك من تخفيض في رواتبهم.

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إنه بعد أربعة اجتماعات مع خافيير تيباس رئيس رابطة الليغا لم يتوصل ديفيد أغانزو رئيس اتحاد اللاعبين المحترفين إلى نسب محددة لتخفيض رواتب اللاعبين

وكان من المقرر أن ينعقد اجتماع أغانزو مع قادة الأندية العشرين المشاركة في الليغا الأسبوع المقبل لكن الظروف دفعت لتقديم هذا الاجتماع إلى اليوم الجمعة على أن يجتمع مع قادة أندية الدرجة الأولى يوم السبت ثم الدرجات الثانية والثالثة والسيدات فيما بعد.

وتؤكد مصادر أن الاقتراح الأولي لاتحاد اللاعبين المحترفين بشأن خفض رواتب اللاعبين كان بعيدا جدا عن الواقع، بين 8 و10% تخفيض إذا لم يتم استئناف المسابقة وتخفيض رمزي في حال استكمال الليغا دون جمهور.

وأوضح أغانزو أن ”لاعبي كرة القدم يعيشون في هذا العالم، فهم يعرفون ما يحدث، وأن علينا جميعا تقريب وجهات النظر، لذلك يتوقع اللاعبون أنه يجب عليهم تخفيض أجورهم، خاصة أثناء توقف النشاط، لكن القرار النهائي سيتم من خلال الاجتماعات مع اللاعبين“.

وأضاف: ”توجد رغبة في الحوار وقبل كل شيء واقع قوي يجبرهم على فهم بعضهم بعضا: ستكون الخسائر هائلة، سيتوقف الجميع عن دفع مبالغ كبيرة من المال، وإذا لم يوزعوا هذه الخسائر الآن، في اللحظة الأولى إن الوضع القاسي سيجبرهم على توزيعها في المواسم القادمة حيث لن يكون من الممكن للأندية الحفاظ على أجورهم كما كانت قبل الوباء“.