عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية.. ”لاعبون من نوع مختلف“.. مدافع من زمن آخر.. ومفتاح صفقة نيمار (صور)

شكلت أخبار الانتقالات وتمديد عقود عدة لاعبين وتأثير انتشار فيروس كورونا على اقتصاد الأندية وتخفيض أجور اللاعبين، العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف بتمديد أجل تلقي الترشيحات لتنظيم نهائيات أمم آسيا 2027، ومصير الدوري الإماراتي وأخبار الأندية واللاعبين السعوديين ومصير الدوريات الأوروبية.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على الأزمة الاقتصادية التي تضرب عدة أندية بسبب توقف النشاط الرياضي نتيجة انتشار فيروس كورونا، وكتبت ”لاعبون من نوع مختلف“.

كما تحدثت عن رغبة برشلونة في الحصول على لقب الدوري الإسباني على الطاولة وكتبت: ”الفوز بلقب الدوري دون لعب يكلف 20 مليون يورو“.

كما اهتمت بوفاة مدافع ريال مدريد السابق بينيتو وكتبت: ”وفاة بينيتو: مدافع من زمن آخر“.

سبورت

ركزت الصحيفة على صفقة البرازيلي نيمار الذي يسعى برشلونة لتحقيقها وكتبت: ”غريزمان مفتاح صفقة نيمار“.

كما تحدثت عن موافقة الظهير الأيسر لبرشلونة جونيور فيربو على الانتقال لإنتر ميلان ضمن صفقة لاوتارو مارتينيز وكتبت: ”جونيور يوافق على الانتقال لإنتر ميلان“.

كما اهتمت بموافقة لاعبي أتلتيكو مدريد على تخفيض رواتبهم بنسبة 70% ومفاوضات برشلونة لتمديد عقد حارسه الألماني مارك آندري تير شتيغن.

كما اهتمت بفترة الانتقالات الصيفية وكتبت: ”الفيفا يفكر في تمديد سوق الانتقالات حتى يناير“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على مهاجم إنتر ميلان، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، وكتبت: ”رقم 9 المثالي بالنسبة لميسي“.

كما تحدثت عن وفاة مدافع ريال مدريد السابق غويو بينيتو، وكتبت: ”وداعا غويو بينيتو“.

أس

ركزت الصحيفة على وفاة مدافع ريال مدريد السابق، وكتبت: ”قبل التيكي تاكا: غويو بينيتو 1946/2020“.

كما تحدثت عن قبول لاعبي أتلتيكو مدريد تخفيض رواتبهم، وكتبت: ”لاعبو أتلتيكو مدريد يقبلون تخفيض رواتبهم بنسبة 70%“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على حوارها مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون الإنجليزي حاليا، وكتبت: ”كارلو أنشيلوتي: ما يحدث لنا هي دروس“.

كما تحدثت عن القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، وكتبت: ”الخليفي في مواجهة تضارب المصالح“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على الدوري الإيطالي وموعد عودته والجدل القائم حوله، وكتبت: ”إشعار للرئيس“.

كما تحدثت عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ووصوله لمليار دولار، وكتبت: ”رونالدو مليار دولار“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على اقتراح استئناف مسابقات الدوري الإيطالي وكتبت: ”تلعب كل 72 ساعة“.

كما تحدثت عن مستقبل غوانزلو هيغواين مهاجم يوفنتوس وكتبت: ”هيغواين ”مستقبل على طريقة تيفيز“.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على ملف استضافة السعودية لأمم آسيا 2027 وكتبت: ”400 ورقة تجهز ملف آسيا“.

كما تحدثت عن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم وكتبت: ”فيفا يؤجل مصير الدوريات والرواتب“.

كما اهتمت بأخبار الأندية واللاعبين في السعودية، وكتبت: ”عطيف يبدأ رحلة العودة“ و“المنظار يبعد مادو“ و“آل شعلان: الشتوية صنعت الفارق“ و“نياكاتي: عاشق البلاي ستيشن“ و“كورونا يغير الأندية“.

كما اهتمت بفريق فولفسبورغ الألماني، وكتبت: ”لاعبو فولفسبورغ عمال في البقالات“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على قرار إلغاء الدوري الإماراتي؛ بسبب فيروس كورونا، وكتبت: ”إلغاء الدوري في يد المحترفين“.

كما تحدثت عن تمديد أجل التقدم بملف ترشيح تنظيم نهائيات أمم آسيا، وكتبت: ”تمديد مهلة التقدم بطلب استضافة كأس آسيا 2027“.

الصحيفة اهتمت بملف دولي، وكتبت: ”الروابط تعترف بصعوبة استكمال الدوري الإنجليزي“ و“برشلونة يخطط لبيع راكيتيتش“ و“بايرن ميونخ يغرم مدافعه بواتينغ“ و“تأجيل كأس أمم أوروبا للسيدات“.

البيان الرياضي

ركزت الصحيفة على قضية رواتب اللاعبين في الدوري الإماراتي، وكتبت: ”قضية الرواتب: 3 مقترحات من الأندية“.

كما تحدثت عن نجوم كرة القدم، وكتبت: ”الزيرو موضة النجوم“ و“راشفورد يطعم الأطفال المتضررين“.

واهتمت بالعمل في الأندية، وكتبت: ”100% العمل عن بعد في أندية أبوظبي“ و“كلباء يلجأ للاستئناف والتمييز“ و“تدريب الصقور بالفيديو كونفرانس“.

الصحف البريطانية

صن

ركزت الصحيفة على قضية تخفيض أجور اللاعبين في الدوري الإنجليزي، وكتبت: ”لعب متقطع يعني رواتب متقطعة“.

كما تحدثت عن قضاء مهاجم توتنهام، الكوري الجنوبي سون هيونغ مين للخدمة العسكرية في بلده خلال توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.