زانيتي يغلق باب لاوتارو مارتينيز أمام برشلونة

أكد الأرجنتيني خافيير زانيتي نائب رئيس إنتر ميلان، اليوم الخميس، أن مواطنه لاوتارو مارتينيز يعتبر ”إرثًا“ للنادي الإيطالي، ويريده أن يستمر مع الفريق لأطول فترة ممكن.

ويسعى برشلونة بشدة للتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني الشاب البالغ من العمر 22 عامًا ليكون خليفة لويس سواريز في قيادة هجوم النادي الكتالوني إلى جوار مواطنه ليونيل ميسي قائد برشلونة.

لكن زانيتي أسطورة إنتر قال لشبكة ”سكاي سبورتس“ إيطاليا:“أنا سعيد بالحديث عن لوتارو لأنه عندما انضم للنادي في، 2018، كنا نتابعه لبعض الوقت، وكان واعدًا في كرة القدم الأرجنتينية، وتحدثنا حينها إلى دييغو ميليتو، وقال إنه يمكن أن تكون له قيمة مهمة“.

وعن مدى سعادة اللاعب في إنتر قال قائد النادي السابق:“الآن هو عنصر أساس في الفريق وعمره 22 عامًا، وأراه سعيدًا معنا، وأتمنى أن يبقى لفترة طويلة، إنه تراثنا“.

وانضم لوتارو لإنتر في العام 2018 من راسينغ دي أفيلانيدا وبعد جلوسه لمدة عام كبديل لمواطنه ماورو إيكاردي، أصبح أساسيًا في تشكيلة المدير الفني أنطونيو كونتي وسجل 16 هدفًا هذا الموسم.

ويسعى برشلونة، وكذلك ريال مدريد، ومانشستر سيتي، للتعاقد معه رغم أن عقده مع إنتر مستمر حتى العام 2023 ويتضمن بندًا بقيمة 111 مليون يورو كشرط جزائي.

واعترف زانيتي الذي يقضي فترة الحجر الصحي في منزله في ميلانو بأن الظاهرة رونالدو، وميسي، هما من أفضل من لعب معهم طوال مسيرته.

وأضاف:“كان لدى رونالدو الكثير ليقدمه، وكنت محظوظًا باللعب مع ميسي في المنتخب الوطني، إنهما أقوى من لعبت معهم، و“زين الدين زيدان“ و“تييري هنري“ من أكثر المهاجمين الذين أزعجوه عندما كان لاعبًا في صفوف إنتر“.

وخاض زانيتي 858 مباراة مع إنتر خلال 19 موسمًا بين عامي 1995 و2014.