رابطة الدوري الإسباني تخاطب الأندية لاستئناف التدريبات.. بشروط

كشفت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أملاً جديداً في استئناف مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم، الليغا، والمتوقفة حالياً رفقة النشاط الرياضي في معظم أنحاء العالم؛ نتيجة انتشار فيروس ”كورونا“ المستجد، ”كوفيد-19“.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، إن رابطة الدوري الإسباني، الليغا، بعثت خطابات إلى أندية الدوري، تتضمن بروتوكولا يتعين على جميع الأندية اتباعه لعودة التدريبات مرة أخرى، تمهيداً لاستئناف المسابقة، حال النجاح في السيطرة على تفشي وباء ”كورونا“.

وأكدت ”ماركا“ أن بروتوكول استئناف التدريبات يتضمن 3 مراحل: الأولى تتم حالياً بالفعل، وهي التدريبات البدنية التي يمارسها اللاعبون في العزل الصحي الإجباري لكل منهم، والثانية هي بدء التدريبات على مجموعات صغيرة لا تتجاوز 8 لاعبين، والثالثة العودة إلى التدريبات بصورة طبيعية.

وتابعت: ”ينص البروتوكول على إجراء اختبار فيروس ”كورونا“ على جميع اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية، إضافة إلى عائلات اللاعبين والمدربين وكل أفراد الجهاز، وذلك قبل 72 ساعة على الأقل من العودة إلى التدريبات بشكل طبيعي“.

وأشارت إلى أن العودة إلى التدريبات الجماعية الكاملة ستكون قبل 15 يوماً على الأقل من استئناف المباريات.