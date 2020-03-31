كم ستبلغ قيمة التخفيض من أجر ميسي ورفاقه في نادي برشلونة؟

سيتحمل قادة نادي برشلونة الأربعة التكلفة الأكبر من تخفيض رواتبهم التي تصل إلى 70% لتعويض الخسائر المالية، التي تكبدها النادي الكتالوني جراء توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

ووافق اللاعبون على تخفيض رواتبهم بطلب من النادي بعد عشرة أيام من المفاوضات في ظل توقف نشاط كرة قدم، وفقًا لما أوضحه جوزيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي، في وسائل الإعلام المختلفة.

وهذا التخفيض سيعني توفير نحو 32 مليون يورو شهريًا لبرشلونة، وهو مبلغ كبير سيسمح للنادي بتجنب الخسائر الاقتصادية الكبيرة، نظرا لأن ميزانية العام الحالي والبالغة 1.047 مليون يورو لن يتم تغطيتها.

وذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، أن من تحمل نسبة التخفيض الأكبر هم القادة الأربعة للفريق ميسي وجيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس وسيرجي روبرتو.

وسيتحمل اللاعبون الأربعة 8.6 مليون يورو شهريا وسيكون ميسي صاحب نصيب الأسد بينهم، حيث سيساهم بمبلغ يزيد على خمسة ملايين فضلا عن مليوني يورو تبرع بهما مؤخرا بواقع مليون يورو لمستشفيات برشلونة ومثلها لبلده الأرجنتين لمكافحة فيروس كورونا.

وسيساهم بيكيه وبوسكيتس بمليون ونصف مليون يورو، في حين أن سيرجي روبرتو، بنحو 700 ألف يورو، وهناك لاعبون آخرون يساهمون أيضًا، على الرغم من عدم كونهم قادة بمبالغ كبيرة مثل لويس سواريز على نفس مستوى بيكيه وبوسكيتس، بينما يقفز سيتحمل أنطوان غريزمان مبلغا كبيرا لكونه أكثر ثاني لاعب أجرا في الفريق بعد ميسي حيث سيتجاوز ما سيتم خصمه من راتبه 2.1 مليون يورو.

وسيستمر هذا الوضع حتى استئناف الليغا ودوري الأبطال وهذا من غير المتوقع أن يتم قبل نهاية يونيو/حزيران المقبل، لذلك في بداية الشهر المذكور سيكون من الضروري العودة إلى التدريب على أقصى تقدير.

وبناء على ذلك فإن فترة التوقف ستكون شهرين ونصف، لذا فإن المبلغ الذي سيوفره النادي سيبلغ حوالي 90 مليون يورو من رواتب الفريق الأول.