أخبار ريال مدريد وبرشلونة: صراع مرتقب على نجم باير ليفركوزن.. و“الملكي“ يقتحم صفقة موهبة رين

بدأت ملامح الصراع بين ناديي ريال مدريد وبرشلونة عملاقي الدوري الإسباني في الظهور مبكرًا مع التنافس على بعض الصفقات المهمة لتدعيم صفوف الفريقين خلال الموسم المقبل.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أهم أخبار الكرة العالمية والأندية الأوروبية الكبرى وعلى رأسها: ريال مدريد، وبرشلونة، وبايرن ميونخ، وتشيلسي:

صراع مرتقب على نجم باير ليفركوزن

يدور صراع مرتقب على صفقة نجم باير ليفركوزن الألماني كاي هافيرتز في الموسم المقبل بين عملاقي الدوري الإسباني برشلونة وريال مدريد.

وأكدت شبكة ”سكاي سبورتس“، أن لاعب وسط ليفركوزن دخل دائرة اهتمامات برشلونة والريال من أجل ضمه في الموسم المقبل.

وأوضحت الشبكة العالمية، أن اللاعب سيصل سعره إلى 100 مليون يورو في ظل رغبة ليفركوزن في الحصول على أعلى مقابل مالي من وراء عائد بيعه، ولكن اللاعب لا يرغب في الرحيل للدوري الإنجليزي رغم تلقيه عرضين من ناديي مانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي.

ريال مدريد يقتحم صفقة نجم رين

اقتحم مسؤولو نادي ريال مدريد الإسباني صفقة التعاقد مع نجم فريق رين الفرنسي إدواردو كامافينغا، لاعب الوسط الصاعد صاحب الـ17 عامًا.

وذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أن ريال مدريد يرغب بضم اللاعب الموهوب بعدما نال اقتناع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي بضمه لتدعيم خط الوسط، خاصة مع قناعته بموهبة اللاعب الذي انضم لمنتخب الشباب الفرنسي.

ويرغب نادي برشلونة في التعاقد مع اللاعب الصاعد أيضًا وهو ما يرسم ملامح صراع مثير على الصفقة بخلاف أن باريس سان جيرمان الفرنسي يسعى أيضًا إلى الحصول على خدمات اللعب الصاعد وإقناع رين بضمه مثلما فعل بصفقة كيليان مبابي بعد تألقه مع موناكو الفرنسي.

في المقابل، أكد موقع ”كالتشيو ميركاتو“، أن نادي نابولي الإيطالي أصبح على أعتاب التعاقد مع لوكا يوفيتش نجم ريال مدريد الإسباني في ظل قوة العلاقة بينه وبين إدارة الفريق الملكي للحصول على خدمات اللاعب.

وأشار الموقع إلى أن نابولي يرغب بضم اللاعب الموهوب لقيادة الهجوم، خاصة مع احتمالية رحيل اللاعب البولندي أركاديوس ميليك في الموسم المقبل.

ليفربول يدرس عودة سترلينغ

كشفت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية عن احتمالية عودة النجم رحيم سترلينغ، جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى ليفربول.

وقالت الصحيفة، إن ليفربول يدرس رحيل محمد صلاح حال تلقيه عرضًا من برشلونة، وريال مدريد، وعودة سترلينغ، خاصة مع عدم مشاركة مانشستر سيتي أوروبيًا لمدة عامين.

نوير يصدم تشيلسي

كشفت شبكة ”سكاي سبورتس“ عن صدمة قوية تلقاها مسؤولو نادي تشيلسي الإنجليزي في الساعات الماضية بعد أن أبلغ الحارس الألماني المخضرم مانويل نوير مسؤولي البلوز بأنه يعطي الأولوية للبقاء مع فريقه بايرن ميونخ الألماني.

وأشارت الصحيفة إلى أن نوير أكد لمسؤولي تشيلسي أنه سيجدد عقده مع بايرن ميونخ حال التوصل لعرض مناسب ولن يرحل عن الفريق البافاري، وهو ما يقلص فرص انتقاله إلى البلوز رغم رغبة إدارة النادي اللندني بتدعيم مركز حراسة المرمى في ظل رغبة المدير الفني فرانك لامبارد في رحيل الحارس الإسباني كيبا.

في المقابل، دخل نادي تشيلسي في صراع مع مانشستر سيتي من أجل الفوز بخدمات ظهير أيسر أياكس الهولندي اللاعب الأرجنتيني تاجليافيكو لتدعيم الجبهة اليسرى، خاصة أن اللاعب من المواهب التي لفتت الأنظار إليه في الموسم الماضي.

وأشارت تقارير صحفية إنجليزية إلى أن لاعب أياكس سيكون أحد أهم اللاعبين المرشحين للانضمام للدوري الإنجليزي في الموسم المقبل بعد أن نال إعجاب مسؤولي تشيلسي والسيتي.