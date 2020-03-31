 تقرير: تشيلسي يسعى لضم أومتيتي ونادي برشلونة يريد هذا المقابل – إرم نيوز‬‎

تقرير: تشيلسي يسعى لضم أومتيتي ونادي برشلونة يريد هذا المقابل

تقرير: تشيلسي يسعى لضم أومتيتي ونادي برشلونة يريد هذا المقابل

المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

كشفت تقارير صحفية أن نادي تشيلسي الإنجليزي تواصل مع وكيل صامويل أومتيتي نجم نادي برشلونة، لضمه في الميركاتو المقبل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”إكسبريس“ الإنجليزية، فإن تشيلسي يسعى لضم أومتيتي، الذي بات قريبا من مغادرة النادي الكتالوني.

وقال الصحفي الإيطالي الشهير، نيكولو شيرا، إن تشيلسي مهتم بمدافع برشلونة، وطلب معلومات من وكيلة أرتور كاناليس، كاشفا أن برشلونة منفتح لفكرة بيعه في الصيف، لكنه يريد 50 مليون يورو.

أومتيتي، صاحب 26 عاما، يمتد عقده مع برشلونة حتى صيف 2023، ويريد النادي الكتالوني 50 مليون يورو للتخلي عن خدماته.

يُذكر أن آرسنال حاول التعاقد مع أومتيتي الصيف الماضي، إلا أن اللاعب فضل البقاء في برشلونة والقتال على مركزه.

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