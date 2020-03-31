مع اقتراب العام الأخير.. جيمس رودريغيز يضع ريال مدريد في مأزق

سيكون نادي ريال مدريد الإسباني على موعد مع أزمة وشيكة تتعلق بمستقبل نجمه الكولومبي جيمس رودريغيز.

وينتهي عقد رودريغيز مع ريال مدريد في صيف 2021؛ ما يضع مسؤولي الميرينغي أمام خيار واحد فقط، وهو بيع اللاعب بنهاية الموسم الجاري، كي لا يرحل مجانا بعد عام من الآن، خاصة أنّه كلف خزينة النادي 75 مليون يورو، قيمة انتقاله إلى الملكي من نادي موناكو الفرنسي في عام 2014.

وقالت صحيفة ”آس“ الإسبانية إن ريال مدريد لا ينوي الإبقاء على رودريغيز، خاصة أن اللاعب لم يشارك هذا الموسم سوى في 13 مباراة فقط، وأحرز هدفا وصنع هدفين آخرين، ولم يعُد يحظى بثقة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، الذي كان يعتمد عليه كثيرا في ولايته الأولى برفقة الميرينغي.

وأضافت في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء: ”يحصل رودريغيز على راتب سنوي يبلغ 8 ملايين يورو، وهو ما يجعل مسألة بيعه بمثابة أزمة كبيرة لريال مدريد، إذ كانت هناك عروض من أتلتيكو مدريد الإسباني ونابولي الإيطالي قبل بداية الموسم الجاري، إلا أن راتبه السنوي كان العقبة الوحيدة أمام قبول العرضين“.

وأكدت أن الأوضاع الاقتصادية الحالية، الناتجة عن انتشار فيروس ”كورونا“ المستجد، وتوقف النشاط الكروي، من شأنهما أن يؤديا إلى المزيد من التعقيد في صفقة بيع رودريغيز، خاصة مع تراجع القدرات المادية للأندية التي تعاني حاليا أزمات خانقة.

وتراجعت القيمة التسويقية لخاميس رودريغيز إلى 40 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.