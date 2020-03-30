قرار جديد من نادي برشلونة بشأن ماتيوس فيرنانديز

ذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية أن إدارة برشلونة تنوي تمديد إعارة اللاعب البرازيلي ماتيوس فرنانديز، الذي يلعب لبلد الوليد بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وأوضحت الصحيفة أن بلد الوليد يمكنه تمديد إعارة فرنانديز لموسم إضافي، وأضافت ”فرنانديز وإيمرسون يواجهان عقبة قبل العودة لبرشلونة، السبب هو وجود ثنائي من خارج الاتحاد الأوروبي (فيدال وآرثر ميلو)، ويوجد مكان واحد فقط فارغ، سيكون في انتظار نيمار أو لاوتارو مارتينيز“.

وتعاقد برشلونة مع ماتيوس فيرنانديز في سوق الانتقالات الشتوي الماضي، من بالميراس البرازيلي، في صفقة كلفت 7 ملايين يورو، لكنه لم يشارك ولو دقيقة واحدة مع بلد الوليد، بسبب مشاكل بدنية، وأخرى لها علاقة بالتأشيرة.

ويمتد عقد فرنانديز مع برشلونة لمدة 5 سنوات تنتهي في نهاية موسم 2024/2025 ويبلغ الشرط الجزائي في عقده 300 مليون يورو.

ويجيد فرنانديز، البالغ 21 عاما، في مركز الارتكاز الدفاعي، حيث يملك قدرات هائلة في قطع الكرات وإفساد الهجمات، بالإضافة لتميزه في التحول الهجومي وبناء الهجمة.

ماتياس انضم إلى بالميراس مقابل 3.5 مليون يورو، من بوتافوغو البرازيلي، وخاض معهم 76 مباراة بين عامي 2016/2018 وسجل هدفين وصنع هدفا.