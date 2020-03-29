رغم توقف النشاط.. الكشف عن قمصان ريال مدريد للموسم الجديد (شاهد)

لم يتحدد بعد موعد نهائي لاستكمال الموسم الحالي أو ما إذا كان سيستكمل من الأساس أم لا ورغم ذلك ظهرت العديد من ملامح الموسم الجديد بينها تفاصيل قمصان ريال مدريد لموسم 2020/2021.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن موقع Footyheadlines كشف القمصان الأرجح أن يرتديها النادي الملكي للموسم الجديد والتي تظهر بتصميم مبتكر وجديد.

وسيرتدي النادي قمصان من تصميم شركة ”أديداس“ والقميص الأساسي باللون الأبيض المميز مع أكمام باللون الأزرق الداكن يشبه لما كان عليه القميص موسم 2010/2011 عندما كان البرتغالي جوزيه مورينيو مديرا فنيا للفريق.

وستكون هناك قطعة في اخر الأكمام باللونين الوردي والأسود فيما يعرف باسم ”طباعة الحيوان“ فيما تظهر نفس القطة في القميص الذي سيرتديه الفريق خارج أرضه باللونين الأزرق والأبيض.

وكان القميص الثاني باللون الوردي الكامل كما كان في موسم 2014/2015 بنفس التفاصيل في نهاية الأكمام، هذه المرة باللون الأزرق والأبيض.

وأخيرًا، سيكون القميص الثالث باللون الأسود الداكن مع لمسة رمادية اللون مع الوردي المذهل الذي يجذب الانتباه بلا شك.

ويظهر في كافة القمصان شركة طيران الإمارات على الصدر نظرا لارتباطه مع النادي بعقد لمدة سبعة مواسم.

وكشفت الموقع أيضا عن قميص التدريب الذي سيشبه خطوط النمر الوردي أيضا بخلفية زرقاء داكنة في تطور كبير لقميص النادي الملكي.