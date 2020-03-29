ريال مدريد ينافس نادي برشلونة على كاكا الجديد

أفادت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأحد، أن نادي ريال مدريد دخل في منافسة مع برشلونة على موهبة شابة.

ووفقًا لصحيفة ”أس“ فإن ريال مدريد بدأ التحرك للتعاقد مع إيغور غوميز، لاعب الوسط المهاجم بنادي ساو باولو، والمُلقب بكاكا الجديد.

وأضافت الصحيفة:“إذا قرر ريال مدريد التعاقد مع غوميز فذلك سيكون سهلًا عبر الوسيط فاغنر ريبيرو، الذي سبق أن أتى بروبينيو إلى النادي الملكي“.

ويملك غوميز، البالغ من العمر 21 عامًا، شرطًا جزائيًا مع ساو باولو، يتيح له الرحيل مقابل 50 مليون يورو، علمًا بأن اللاعب ارتبط بأندية: برشلونة، وإشبيلية، وأياكس أمستردام.

وتحولت سياسة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز خلال السنوات الماضية من جلب النجوم بأسعار كبيرة، على التعاقد مع المواهب الشابة بأسعار أقل، على غرار: فينيسيوس جونيور، ورودريغو غوس، ورينير جيسوس.

ويجيد غوميز اللعب في خط الوسط، وشارك مع الفريق الأول لساو باولو في 31 مباراة، سجل فيها 3 أهداف.