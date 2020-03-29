نادي برشلونة يلجأ لهذه الحيلة لحسم صفقاته الجديدة

ركزت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية على الأزمة الاقتصادية التي تهدد نادي برشلونة الإسباني في ظل انتشار فيروس كورونا وخلافه مع لاعبي كرة القدم حول تقليص رواتبهم وسوق الانتقالات المقبل الذي يسعى الفريق للدخول إليه لتعزيز صفوفه بعدة لاعبين في كل الخطوط.

وأكدت الصحيفة أن سوق اللاعبين الذين تنتهي عقودهم الصيف المقبل قد يشكل ملاذًا لبرشلونة لمعالجة مشاكل خطوطه، والتعاقد مع لاعبين دون أن يدفع أي مبلغ في ظل ارتفاع قيمة لاعبين يهتم الفريق بالتعاقد معهم كحال الأرجنتيني لوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان والذي تبلغ قيمته أكثر من 111 مليون يورو.

ويعاني برشلونة في خط الدفاع، وطرحت الصحيفة 3 أسماء، هي: الظهير الأيمن البلجيكي توماس مونيير لاعب باريس سان جيرمان، وزميله البرازيلي تياغو سيلفا والذي كان هدفًا لبرشلونة في السابق، والمدافع البلجيكي لتوتنهام يان فيرتونجن، وكلهم أسماء مخضرمة تبحث عن تحد جديد وبإمكان الفريق الكتالوني الاستفادة منهم.

ووسط الميدان طرحت الصحيفة اسم نجم تشيلسي البرازيلي ويليان والذي كان دائمًا هدفًا لبرشلونة وحاول التعاقد معه الصيف الماضي ويملك فرصة خطفه دون مقابل في الصيف المقبل.

ويحتاج برشلونة لمهاجمين، وطرحت الصحيفة 3 أسماء، هي: الأوروغوياني إيدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان والذي قد يشكل ثنائي مع موطنه لويس سواريز في برشلونة، ولاعب الفريق السابق بيدرو رودريغيز، وزميله في تشيلسي الفرنسي أولفييه جيرو، ومهاجم نابولي الدولي البلجيكي درايز ميرتنز.

وتبقى مشكلة أغلب الأسماء التي تنتهي عقودها الصيف المقبل كونها تبلغ أكثر من 30 سنة لكنها تبقى أحد الحلول المطروحة على برشلونة لتعزيز صفوفه دون مقابل ولتجنب أزمته المالية.