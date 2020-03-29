كيف تحول كريم بنزيما إلى ”الذئب الوحيد“ في ريال مدريد بعد رحيل كريستيانو رونالدو؟ (إنفوغرافيك)

قالت صحيفة ”ماركا“، إن الأداء الهجومي في نادي ريال مدريد الإسباني اختلف كليا بعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي في صيف 2018.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الأحد، إلى أن معدل التهديف في ريال مدريد تراجع بشدة نتيجة غياب رونالدو، ولكن هذا لم يكن التأثير الوحيد على الميرينغي، حيث أصبح الفرنسي الدولي كريم بنزيما، نجم النادي الملكي، بمثابة ”الذئب الوحيد“ في كتيبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وأضافت: ”كان رونالدو الهداف الأول لنادي ريال مدريد طوال المواسم التسعة التي قضاها برفقة الفريق، ولكن كان دائما هناك من يرافقه في تسجيل الأهداف في موقع ليس ببعيد عن ”الدون“، وهم على سبيل المثال الأرجنتيني غونزالو هيغواين، الويلزي غاريث بيل، ألفارو موراتا، وكان بنزيما صاحب نصيب الأسد من بين هؤلاء، حيث كان الهداف الثاني في صفوف ريال مدريد خلال 6 مواسم، قبل رحيل صاروخ ماديرا“.

وتابعت: ”إذا نظرنا إلى أرقام الهدافين في ريال مدريد خلال مسابقة الدوري الإسباني، الليغا، في الموسمين الماضي والجاري، فإن كريم بنزيما يغرد منفردا في صدارة هدافي الفريق برصيد 35 هدفا في 62 مباراة، يليه المدافع سيرجيو راموس بـ11 هدفا في 53 مباراة“.

وقالت إن الفجوة أكثر اتساعا هذا الموسم، حيث سجّل بنزيما 19 هدفا في الليغا، يليه راموس ورودريغو ولكل منهما 7 أهداف فقط.

ورصدت الصحيفة الاختلافات بين ريال مدريد وبعض الأندية الأوروبية الكبرى فيما يتعلق بوضع الهدافين، حيث أحرز الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة 55 هدفا، يليه الأوروغوياني الدولي لويس سواريز برصيد 32 هدفا، وفي ليفربول الإنجليزي أحرز المصري الدولي محمد صلاح 38 هدفا يليه السنغالي ساديو ماني بـ36 هدفا، وفي مانشستر سيتي الإنجليزي أحرز الأرجنتيني سيرخيو أغويرو 37 هدفا مقابل 28 لزميله رحيم ستيرلينغ.