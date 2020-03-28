أخبار ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس: ”البلوغرانا“ يؤمن صفقة لاوتارو مارتينيز.. وراموس قد يغادر ”الميرنغي“

ما زال اسم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، نجم إنتر ميلان الإيطالي، حديث الساعة في نادي برشلونة الإسباني وسط أنباء عن صراع قادم مع البلوغرانا بخصوص هذه الصفقة من جانب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أخبار ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس والأندية الأوروبية الكبرى، يوم السبت.

برشلونة يؤمن صفقة لاوتارو

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب نادي برشلونة من حسم صفقة الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، نجم إنتر ميلان الإيطالي، في الموسم المقبل.

وأكدت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية أن برشلونة أفسد محاولات منافسه التقليدي ريال مدريد لإغراء النجم الأرجنتيني ونجح في إقناع اللاعب في حسم ملف وجهته القادمة وتفضيل اللعب للبارسا وهي النقطة المحورية التي تلعب دوراً كبيراً في حسم الصفقة.

وأكدت صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية، أن مانشستر سيتي الإنجليزي أبدى رغبته في ضم اللاعب ولكن فرص اكتمال الصفقة تبدو صعبة ومرهونة بحصول السيتي على حكم قضائي بإلغاء قرار الاتحاد الأوروبي باستبعاده من البطولات القارية.

في الوقت الذي توقعت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية فشل صفقة انتقال الفرنسي تانجي ندومبلي لاعب وسط فريق توتنهام الإنجليزي إلى برشلونة في الموسم المقبل مثلما حدث في الصيف الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن توتنهام سيبالغ في مطالبه المالية لإطلاق سراح ندومبلي خاصة أن برشلونة يسعى للتعاقد مع اللاعب منذ الموسم الماضي، كما أن توتنهام قد يرغب في ضم الفرنسي صامويل أومتيتي نجم دفاع برشلونة.

راموس مهدد بمغادرة ريال مدريد

أصبح المدافع الإسباني سيرجيو راموس، نجم وقائد فريق ريال مدريد، مهدداً بمغادرة الفريق الملكي في الموسم المقبل بحسب تقارير صحفية إسبانية.

وذكرت صحيفة ”ماركا“ أن سيرجيو راموس ينتهي عقده في صيف 2021 ولم يفاوضه أحد بشأن تجديد عقده.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب المخضرم يرغب في تجديد عقده مع الريال للاعتزال في صفوف الملكي ولم يبد ممانعة في تقاضي نفس الراتب، ولكن إدارة النادي الإسباني لم تتحرك لحسم تجديد العقد في المرحلة المقبلة.

وأكدت أن الريال لن يجدد عقد راموس سوى لموسم واحد فقط خاصة أن المدافع المخضرم وصل إلى 34 عاماً وسيبدأ النادي البحث عن مدافع جديد لتجديد دماء صفوفه في المرحلة المقبلة.

يوفنتوس يخفض عقود نجومه

توصل نادي يوفنتوس الإيطالي لاتفاق بخصوص تخفيض عقود نجومه في الفترة القادمة في ظل توقف النشاط الكروي وانخفاض العائدات نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلن النادي عبر بيان رسمي أن يوفنتوس توصل لاتفاق بشأن رواتب شهور مارس وأبريل ومايو ويونيو سواء مع المدرب ماوريسيو ساري أو مع نجوم الفريق بما يتناسب مع توقف بطولة الدوري.

باريس سان جيرمان يطارد موهبة أتلتيكو مدريد

كشفت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية عن دخول نادي باريس سان جيرمان في مفاوضات جادة للحصول على خدمات لاعب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني الصاعد خافيير سيرانو صاحب الـ17 عاماً من أجل التعاقد معه في الموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة أن عقد اللاعب ينص على شرط جزائي قيمته 26 مليون يورو ويسعى النادي الفرنسي لضم اللاعب بمبلغ أقل.

بايرن ميونخ يسعى لضم لاعب إسبانيول

دخل نادي بايرن ميونخ الألماني في مفاوضات لضم لاعب فريق إسبانيول الإسباني نيكو ميلاميد صاحب الـ18 عاماً.

وأكدت صحيفة ”بيلد“ الألمانية أن إدارة بايرن ميونخ تسعى لضم لاعب خط الوسط الصاعد خاصة أن قدراته مميزة وينتهي عقده في صيف 2023.

ودخل اللاعب الصاعد دائرة اهتمامات عدة أندية كبرى مثل ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين وأيضاً تشيلسي الإنجليزي.