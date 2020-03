وفاة مفاجئة للاعب بنادي أتلتيكو مدريد (صورة)

أعلن أتلتيكو مدريد الإسباني وفاة لاعبه تحت 14 عاما كريستيان مينتولا اليوم السبت دون أن يذكر سبب الوفاة رغم انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وقال النادي عبر حسابه على تويتر إن مهاجمه الشاب الذي سجل أكثر من 50 هدفًا في فريق الشباب وافته المنية اليوم.

وأرفق النادي الخبر بصورة للاعب الشاب بصورة بالأبيض والأسود وإلى جوارها تعليق جاء فيه ”أتلتيكو مدريد في حزن عميق لوفاة لاعب فريق تحت 14 عاما كريستيان مينتولا. تعازينا لأسرته وزملائه وأصدقائه“.

كما أعرب رئيس أتلتيكو إنريكي سيريزو عن تعازيه لعائلة اللاعب قائلا ”لقد صدمتنا الأخبار المحزنة عن وفاة لاعبنا ونشعر بأسى شديد لفقدانه. سيكون أتلتيكو مدريد وكل العائلة الرياضية بجانب عائلة كريستيان وأصدقائه في لحظات الألم الشديد هذه“.

وانضم مينتولا المولود في 2006 إلى النادي المدريدي في موسم 2013/14 وكان يخوض موسمه السادس مع الفريق قبل رحيله المفاجئ الذي لا يزال مجهول السبب.

وعلق كوكي قائد الفريق الأول على وفاة مينتولا قائلا عبر حسابه على تويتر ”نشعر بألم شديد بسبب وداع كريستيان مينتولا. الحياة غير عادلة للغاية. تفخر بارتدائك هذا القميص. الكثير من الدعم للزملاء والعائلة والأصدقاء“.

كما علق ريال مدريد المنافس التقليدي لأتلتيكو في العاصمة على وفاة اللاعب الشاب بتغريدة تعزية عبر حسابه على تويتر.

Atlético de Madrid is mourning the passing of our U14 player Christian Minchola. We join in the grief of his family, teammates and friends. May he rest in peace. pic.twitter.com/QZV8BGkHfY

— Atlético de Madrid (@atletienglish) March 28, 2020