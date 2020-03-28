كبار الدوري الإنجليزي يتحفزون لضم ثلاثي ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

أكدت تقارير إسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، يعتزم إحداث ثورة في هيكل فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتشير التوقعات إلى رحيل عدد من اللاعبين الكبار عن صفوف الميرينغي، في مقدمتهم الثلاثي غاريث بيل ولوكا مودريتش والكولومبي جيمس رودريغيز.

تأهب إنجليزي

وقالت صحيفة ”صن“ البريطانية، إن زيدان يسعى لتجديد دماء فريقه وإبرام تعاقدات جديدة في الميركاتو الصيفي إلا أنه يحتاج أولا للتخلص من بعض النجوم أصحاب الرواتب المرتفعة في الفريق.

ووضعت تقارير رحيل نجوم ريال مدريد عن ”سانتياغو برنابيو“ بنهاية الموسم الحالي، أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، في وضعية التأهب القصوى.

وأشارت ”صن“ إلى أن أندية مانشستر يونايتد وتشيلسي وآرسنال على رأس المهتمين بثلاثي ريال مدريد الأقرب للمغادرة في الميركاتو المقبل.

ثلاثي الميرينغي

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن الجناح الويلزي غاريث بيل على رأس المطلوبين للعودة من جديد إلى البريمييرليغ.

ودخل بيل، البالغ من العمر 30 عاما، في الفترة الماضية في عدة أزمات مع زين الدين زيدان، بعد أن كان قريبا من الرحيل إلى جيانغسو سونينغ الصيني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قبل أن تتوقف الصفقة بسبب إدارة النادي الملكي.

وبجانب بيل يظهر الدولي الكرواتي لوكا مودريتش، الذي لعب خلال السنوات الماضية دورا محوريا ورئيسيا في تتويج ريال مدريد بأربعة بطولات لدوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد بلوغ لوكا الـ34 من عمره سيتم التضحية بخدماته من أجل إفساح المجال للمواهب الشابة.

ومن المؤكد أن مودريتش سيحظى باهتمام كبير من أندية البريمييرليغ، بما في ذلك توتنهام هوتسبير ناديه السابق.

رودريغيز

وفي الإطار نفسه يبدو رحيل رودريغير منطقيا بعد أن فشل في فرض وجوده على تشكيل ريال مدريد بعد عودته من فترة الإعارة مع بايرن ميونيخ الألماني.

ولم يحظ رودريغير بإعجاب زيدان أبدا، حيث أشركه فقط في أربعة مباريات خلال الموسم الحالي.

وأوضحت ”صن“ أن آرسنال كان أحد الأندية المهتمة بضم رودريغيز، ومن الممكن أن تنضم إليه أندية أخرى مثل تشيلسي ومانشستر يونايتد بجانب إيفرتون.