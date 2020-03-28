تقرير: نادي ريال مدريد يستقر على التخلص من 4 لاعبين

قالت صحيفة ”أس“ إن نادي ريال مدريد الإسباني سيكون مجبرًا على بيع 5 لاعبين على الأقل خلال سوق الانتقالات الصيفي المقبل، في ضوء عودة بعض اللاعبين المعارين للميرنغي، إضافة إلى الصفقات الجديدة التي يرغب مسؤولو النادي الملكي في إبرامها.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم السبت، إلى أن ريال مدريد يملك 11 لاعبًا معارًا إلى أندية أخرى داخل وخارج إسبانيا، وسيتعين عليه استقبال لاعبين اثنين منهم على أقل تقدير، وعدم تجديد إعارتهما، وهما: الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب بروسيا دورتموند الألماني، والنرويجي مارتن أوديغارد، لاعب ريال سوسييداد الإسباني.

ولن يكون اللاعبون التسعة الآخرون المعارون إلى أندية أخرى بمثابة أزمة كبيرة بالنسبة لريال مدريد، لأن مسؤولي النادي يمكن أن يجددوا إعاراتهم سواء لأنديتهم الحالية أو لأندية أخرى، أو عرضهم للبيع، وبينهم داني سيبايوس المعار لآرسنال الإنجليزي، والياباني كوبو المعار لريال مايوركا، وسيرجيو ريغيلون المعار لإشبيلية.

وأكدت ”أس“ أن إدارة ريال مدريد استقرت بالفعل على الاستغناء عن 4 لاعبين، ولا يزال اللاعب الخامس غير محدد الهوية، حتى الآن.

وتابعت بقولها:“اللاعبون الأربع المؤكد رحيلهم عن ريال مدريد، هم الويلزي غاريث بيل، والكولومبي جيمس رودريغيز، ولوكاس فاسكيز، وماريانو دياز، حيث تأكد بالفعل الاستغناء عنهم في حالة وصول عروض مالية مقبولة بالنسبة لإدارة الميرنغي“.

ومضت تقول:“لا تزال هوية اللاعب الخامس الذي سيستغني عنه ريال مدريد غير واضحة المعالم، ولكنه لن يخرج عن الرباعي، الكرواتي لوكا مودريتش، البرازيلي مارسيلو، ناتشو فرنانديز، وإبراهيم دياز“.