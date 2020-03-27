لويس إينريكي مدرب منتخب إسبانيا يترك الباب مفتوحا للعودة إلى تدريب برشلونة

تحدث لويس إينريكي مدرب المنتخب الإسباني عن نهائيات أمم أوروبا التي تأجلت لمدة سنة عن مساره في التدريب وعن إمكانية عودته إلى تدريب نادي برشلونة.

حديث إنريكي كان في ندوة صحفية عن بعد مع جماهير كرة القدم الإسبانية.

وقال إينريكي حول إمكانية عودته لبرشلونة: ”في كل الفرق التي قمن بتدريبها تركت الباب مفتوحا وبإمكاني العودة، لكن أيامي في برشلونة رائعة وسأكون دائما ممتنا“.

وعبر لويس إينريكي عن إعجابه بالأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة ورفض اختيار أفضل فترة قضاها في الكامب نو وقال: ”لا يمكنني الاختيار قضية 8 سنوات كلاعب و3 سنوات كمدرب و3 سنوات كمدرب للفريق الثاني، أعتبر نفسي محظوظا لكوني قضيت كل هذه السنوات في فريق كبرشلونة الذي أعطاني كل شيء ”

ودرب لويس إينريكي برشلونة ما بين 2014 و2017 تميزت بفوزه بـ9 ألقاب من بينها الثلاثية التاريخية الثانية للفريق في عام 2015.

وجدد لويس إينريكي تأكيده على كون كرة القدم حاليا ليست مهمة وأن الأهم هو محاربة فيروس كورونا والاهتمام بصحة الإنسان، وقدم التحية لكل الأطر الصحية وقوات الأمن وكل العاملين في الخطوط الأمامية لمحاربة الوباء.

وقدم لويس إينريكي نصائح للعشاق من خلال تجربته في الحجر الصحي وقال: ”بإمكاني شرح ما أفعله في المنزل خلال اليوم، أساعد في الأعمال المنزلية كنس وتنظيف ومطبخ وأتعلم اللغة الإنجليزية وأشاهد لقاءات لكرة القدم، لا ألعب لعب الفيديو لكن أشاهد مسلسلات وأقرأ“.