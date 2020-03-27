برشلونة يفتح الباب أمام رحيل برايثوايت.. و4 أندية تراقب الموقف

قالت صحيفة ”سبورت“، إن مستقبل المهاجم الدنماركي مارتن برايثوايت، لاعب نادي برشلونة الإسباني، لا يزال مفتوحا على جميع الاحتمالات، بنهاية الموسم الجاري.

وانتقل برايثوايت إلى برشلونة في صفقة ”طوارئ“، بعد إصابة الفرنسي عثمان ديمبلي، وتأكد غيابه إلى نهاية الموسم، ونجح البارسا في ضم مهاجم ليغانيس السابق، بحسب قواعد الاتحاد الإسباني لكرة القدم، التي تسمح بالاستبدال من داخل إسبانيا؛ حال تعرض أحد اللاعبين لإصابة خطيرة.

وأشارت ”سبورت“ في تقرير نشرته، اليوم الجمعة، إلى أن برايثوايت مطلوب من بعض الأندية الإنجليزية والإيطالية، خلال الموسم المقبل، وأن إدارة برشلونة منفتحة على بيعه، حال تلقيها عرضا ماليا مناسبا.

ومضت تقول: ”استراتيجية برشلونة في صفقة برايثوايت كانت قائمة على ضم مهاجم يستطيع سد الفراغ الهجومي، بعد إصابة ديمبلي، وأن لا يخسر النادي ماليا في حالة بيعه“.

وأكدت أن كيكي سيتين، مدرب برشلونة، لا يمانع في بيع برايثوايت؛ خاصة في ظل المفاوضات الجارية حاليا للتعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، مع وجود الفرنسي أنطوان غريزمان، واستمرار الأوروغواياني لويس سواريز في صفوف البلوغرانا للموسم المقبل على أقل تقدير.

وتابعت بقولها: ”نجح برايثوايت في إثبات وجوده رفقة برشلونة في المباريات القليلة التي شارك فيها قبل توقف الدوري الإسباني، حيث لعب أمام إيبار وريال مدريد، وأخيرا أمام ريال سوسيداد، وظهر بمستوى مميز، كما أنه بدأ في اكتساب ثقة وحب لاعبي برشلونة في غرفة خلع الملابس، رغم قصر المدة التي قضاها مع البلوغرانا“.

وأردفت قائلة: ”سيكون برايثوايت لاعبا بديلا في برشلونة، وهو أمر متفق عليه مع اللاعب منذ البداية، ولكن إذا تلقى البارسا عرضا جيدا من الناحية المالية، ولا يقل عن مقابل شرائه، الذي بلغ 18 مليون يورو، فإن إدارة النادي لا تعارض رحيله“.

وبحسب ”سبورت“، فإن أندية: ويستهام يونايتد وإيفرتون الإنجليزيين، وتورينو وساسولو الإيطاليين، أبدوا رغبتهم في ضم برايثوايت في الموسم المقبل.